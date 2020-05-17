Дочери казанского заслуженного врача собрали на реабилитацию почти 4 млн рублей

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Дочери заслуженного врача РТ Камиля Юсупова собрали на реабилитацию 3,790 млн рублей. Сбор средств идет в «Инстаграм».

Такая сумма была собрана меньше чем за неделю. Всего семье требуется 5 млн для оплаты реабилитации дочери.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 13-летняя девочка, которая едва не задохнулась в приступе астмы и которую удалось спасти благодаря быстрой реакции сотрудников полиции и грамотным действиям врачей, нуждается в дорогой реабилитации. Девочка пережила клиническую смерть, что сказалось на мозговой деятельности. Марта находится в минимальном сознании, она не может есть, пить самостоятельно, она не разговаривает, не откликается на сигналы окружающих.

