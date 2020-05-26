Эдуард Хайруллин: «Мы хотели погрузиться в 1920-е годы, как в пазл, понять, как люди видели эти годы»

Замглавы РА «Татмедиа» представил новую книгу о прошлом и настоящем Татарстана

Накануне замруководителя РА «Татмедиа» Эдуард Хайруллин представил свежеизданную книгу «Татарстан 100: прежде и теперь» об истории республики за последнее 100-летие. Книга имеет довольно необычную концепцию: на каждом из разворотов представлены исторические материалы о прошлом и работы фотографов и дизайнеров, отражающие настоящее. «Реальное время» поговорило с Хайруллиным о работе над книгой, параллелях прошлого и настоящего и эксклюзивной упаковке произведения.

— Расскажите, пожалуйста, про вашу новую книгу — у нее довольно необычная задумка, на чем она основана?



— Были такие плакаты в 1920-е годы «Прежде и теперь». Как было до революции и как стало после революции. Мы, оттолкнувшись от идеи этих плакатов, сделали книгу «Татарстан 100: прежде и теперь». Прежде — это 20-е годы, период примерно до 40-х. Для создания книги мы — большой авторский коллектив — погрузились в архивы, изучили библиотеки, подшивки газет… В итоге каждый разворот книги состоит из двух частей: левую часть занимают именно архивные материалы из 20-х годов, а правая часть — современные фотографии современной республики. И не только фотографии: там есть работы дизайнеров, принты — все, что соответствует тому образу, о котором говорится на левой стороне.

Фото facebook.com/eduardollin

Были такие плакаты в 1920-е годы «Прежде и теперь». Как было до революции и как стало после революции. Мы, оттолкнувшись от идеи этих плакатов, сделали книгу «Татарстан 100: прежде и теперь»

— Сколько времени и ресурсов заняла подготовка?

— Работа заняла больше полугода. Что касается коллектива авторов — десять человек занимались редакторской и дизайнерской работой, кроме того, мы использовали работы около трех десятков фотографов. Кроме того, в книге использованы работы современного художника Нияза Хадиахметова, кожаная мозаика Наили Кумысниковой. Мы старались найти все лучшее, что есть в нашем времени, и самое интересное, что было в 20-е годы. Там ведь были разные страницы истории, в том числе и тяжелые.

— История нашей республики во многом изучена, хотя, может быть, и не всегда представлена в публичном поле…

— Кстати, мы пользовались и материалами вашего фотомарафона! Ваша фотолента нам очень помогала в работе над книгой.

Мы старались найти все лучшее, что есть в нашем времени, и самое интересное, что было в 20-е годы

— Спасибо, рады слышать! Хотел спросить, удалось ли в ходе работы с архивами найти что-то неизвестное, может быть, сенсационное?

— Я попробовал выложить только одну фотографию в Facebook, и мне сразу посыпались вопросы: что это, где, откуда? И я понял: мы даже сами еще не знаем, насколько это все интересно, насколько мы глубоко копнули. Один наш московский галерейщик сказал, что сам еще никогда не видел тех плакатов, которые мы отрыли. И мне кажется, что, когда будем все это выкладывать на каналах проекта «Новая Татария» в «Инстаграме» и «Телеграме», возможно, и выяснится в ходе обратной связи, что мы наткнулись на что-то, о чем еще никто не знал.

Мы ведь не ставили себе задачу научного осмысления, скорее такое журналистско-дизайнерское погружение в среду. Мы хотели погрузиться в это время, как в пазл, понять, как люди видели эти годы — через фотографии, через газеты, через письма. Через документы, мандаты, через значок «Борцу с голодом», через плакаты о борьбе с холерой — тогда тоже боролись с эпидемией. Поэтому и возникают какие-то интересные параллели с современностью. Надеемся, что это только начало новой жизни и новой истории «Татарстан-100». Мы будем все выкладывать и призываем всех участвовать в обсуждении.

Мы хотели погрузиться в это время, как в пазл, понять, как люди видели эти годы — через фотографии, через газеты, через письма. Через документы, мандаты, через значок «Борцу с голодом», через плакаты о борьбе с холерой

— Каков тираж книги?

— 1000 экземпляров.

— У вас сейчас самый популярный вопрос в комментариях в «Инстаграме» — где найти такую книгу?

— Ну, договоримся! (смеется). Сейчас мы ее поставим в галерее «Окно», но и в «Озон» разместим тоже. Интерес действительно большой, нас это радует.

— Вы выкладывали видео этой книги в очень необычной упаковке, стилизованной под «письмо из 1920-х». Она будет в такой упаковке и издаваться?

— Пока нет. Это упаковка, которую я сам придумал и запечатал сургучом. Мне кажется, это упаковка для дорогих гостей. Продаваться так… Человек же хочет полистать, посмотреть. А книга в конверте — это когда уже точно известно, что там точно хороший продукт и мы точно вручаем его хорошему человеку.

Сейчас мы ее поставим в галерее «Окно», но и в «Озон» разместим тоже. Интерес действительно большой, нас это радует

На конверте тоже воспроизведен плакат «Прежде и теперь», цитаты из депеши (когда Саид-Галеев декрет [об образовании ТАССР] пересылал из Москвы, он закончил послание такими словами: «Живите дружно, не ссорьтесь из-за пустяков, сохраняйте порядок и революционное спокойствие. Всем оставаться на своих местах. До свидания»), герб, который придумал Баки Урманче, и современный герб.

— Кто те «хорошие люди», которые уже получили такой экземпляр в конверте?

— Первый запечатанный экземпляр получил, конечно, Рустам Нургалиевич, без которого проект бы не состоялся. Он всегда поддерживает смелые идеи!