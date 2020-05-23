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Видеоопрос: «А вы готовы немедленно вакцинироваться в случае появления доступной вакцины от коронавируса?»

07:00, 23.05.2020 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Видеоопрос: «А вы готовы немедленно вакцинироваться в случае появления доступной вакцины от коронавируса?»
Фото: ferra.ru

Сотрудники российского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали вакцину от коронавируса, которую испытали на себе, заверив общественность: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в данный момент «на государственном уровне» прорабатывается возможность производства большого количества доз вакцины, чтобы вакцинировать большую часть населения.

«А вы готовы немедленно вакцинироваться в случае появления доступной вакцины?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоМедицина Татарстан
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