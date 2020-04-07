Возвращение Алекно, Михайлов в диагонали и топовый поляк в доигровке

Как изменится волейбольный «Зенит» в будущем сезоне?

Фото: Максим Платонов

Время новостей трансферного межсезонья в волейболе традиционно наступает с началом нового года. Обычно уже в марте контракты у волейболистов на руках, но на этот раз все лишь на уровне договоренностей. Пока весь цивилизованный мир находится в условиях самоизоляции, подписание всех необходимых документов и личные встречи практически исключены. И пока точно не известно, сколько это еще продлится. Однако и во время пандемии трансферная жизнь активна. Какие-то из договоренностей между клубами и игроками выльются в подписанные контракты, что-то так и может остаться слухами. Однако «Зенит-Казань», по сути, уже сформировал состав на будущий год, и изменения если и будут, то минимальные. О том, как Владимир Алекно бросает себе новый вызов, Максим Михайлов возвращается на привычную позицию, а также о всех трансферах казанского волейбольного клуба, — в материале «Реального времени».

Контуры состава 2020/2021

Спортивный мир, как и весь остальной, замер. Коронавирус не поставил на паузу только единичные соревнования, вроде футбольных чемпионатов Белоруссии и Туркменистана. Весь остальной цивилизованный мир спорта отменил или перенес крупнейшие соревнования на вторую половину года. Если бы вирусной истории не случилось, то в минувшее воскресенье в Новосибирске в Финале шести определился бы чемпион России по волейболу.

Официально Всероссийская федерация волейбола в конце марта признала чемпионом этого сезона новосибирский «Локомотив», который впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат. Казанский «Зенит» второй год подряд стал вторым и получит серебряные медали, бронза уехала в Кемерово к «Кузбассу». Послевкусие от таких медалей у большинства игроков очень горькое. Сезон и так был максимально сокращен из-за Олимпиады, и уже с этой недели те, кто не задействован в различных сборных, ушли бы на заслуженный отдых. Из-за объявленной пандемии сейчас все находятся в режиме самоизоляции и пытаются разобраться с будущим.

Болгарский диагональный казанцев Цветан Соколов сейчас мог бы выкладывать в свой Instagram победные фото после окончания финального матча в Сибири, однако ему приходится публиковать вот это.

Соколова, известного в волейбольном мире по прозвищу ЦеЦо, на будущий год в Казани не будет. Еще зимой он договорился о двухлетнем контракте с московским «Динамо». На позицию диагонального в новом сезоне в «Зените» вернется Максим Михайлов.



Его год в доигровке получился неоднозначным. С одной стороны, Макс провел великолепный Финал четырех Кубка России в Москве и по праву был признан там лучшим игроком. С другой, кубковый титул остался единственным общим выигрышем «Зенита» в сезоне. Суперкубок был проигран «Кузбассу», клубный чемпионат мира и Лига чемпионов обернулись провалами, а недоигранный чемпионат России так и оставил открытым вопрос о целесообразности перевода Михайлова в доигровку. Команда под руководством Вербова могла пошуметь в Новосибирске и вслед за кубком оформить победу в чемпионате. Но все равно, вряд ли кто-то будет спорить, что в диагонали Максим приносил гораздо больше пользы, и его пока что лучшие годы прошли именно на этой позиции.

Тем временем казанский клуб, несмотря на все происходящее вокруг с коронавирусом, по сути, уже сформировал состав на будущий год. Да, в скомканном межсезонье будет возможно всякое, но если ничего не поменяется, то ростер «Зенита» на сезон 2020/2021 будет выглядеть так:



Связующие: Александр Бутько, Лоран Алекно.

Александр Бутько, Лоран Алекно. Диагональные: Максим Михайлов, Денис Земченок.

Максим Михайлов, Денис Земченок. Доигровщики: Эрвин Нгапет, Бартош Беднорж* , Федор Воронков, Андрей Сурмачевский.

Эрвин Нгапет, , Федор Воронков, Андрей Сурмачевский. Блокирующие: Артем Вольвич, Александр Волков , Алексей Кононов, Максим Космин .

Артем Вольвич, , Алексей Кононов, . Либеро: Валентин Голубев, Валентин Кротков.



*- жирным выделены новички

Камбэк Алекно и мотивация Вербова

Как видно из данной проекции состава, в Казани решили больше не рисковать и вернуть Михайлова в диагональ. Эрвин Нгапет продлил контракт с клубом еще на сезон в начале марта, а его напарником в доигровке теперь станет поляк Бартош Беднорж.

Основные изменения ждут «зенитовцев» в линии блокирующих. Команду покидают опытные Вадим Лихошерстов (он вслед за Соколовым отправится в московское «Динамо») и Алексей Самойленко (его ждет в своих рядах «Белогорье»). Неплохо проявил себя в прошедшем сезоне еще молодой по меркам Суперлиги Алексей Кононов. Прошлым летом он был готов покинуть Казань ради большей игровой практики в другом клубе, однако его уговорили остаться, и ни одна из сторон не прогадала. Кононов много играл и сделал достойную заявку на то, чтобы выступать в основе клуба и дальше.

Одного из двух будущих новичков язык вряд ли повернется назвать новеньким в прямом смысле этого слова. 35-летний Александр Волков свои лучшие годы карьеры провел как раз в «Зените» (2011—2015), помогая команде выигрывать титул за титулом на всех фронтах. После Казани он поиграл в «Газпром-Югре», «Урале», возвращался в московское «Динамо», провел два сезона в питерском «Зените». Минувший год он отыграл в составе сосновоборского «Динамо-ЛО» и сделал это очень хорошо. У Волкова есть хронические травмы, которые, вероятно, мешали ему играть в полную силу в последние годы, однако на его стороне ни с чем не сравнимый опыт.

Последним новичком клуба должен стать Максим Космин. Совсем скоро блокирующему исполнится 22 года. Он родился в Казахстане, однако начинал карьеру в составе казанской молодежной команды «Зенит-УОР» (2014—2017). После этого отправился в «Югру-Самотлор», которая раскрыла не один талант в российском волейболе. В прошедшем сезоне Космин вошел в пятерку лучших блокирующих регулярного чемпионата, показав цифры на уровне Ивана Яковлева — игрока питерского «Зенита» и одного из лидеров нынешней сборной России под руководством Туомаса Саммельвуо. Одной из сильных сторон Максима является подача — в минувшем чемпионате он настрелял 18 эйсов и стал лучшим подающим среди игроков своего амплуа.

Вербову предложили остаться в тренерском штабе «Зенита» на будущий год, однако молодой специалист принял решение покинуть команду. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Но главное изменение, которое ждет «Зенит-Казань» в межсезонье — это возвращение к активной тренерской работе Владимира Алекно. Он взял своеобразный тайм-аут на сезон и подправил здоровье, попутно консультируя Алексея Вербова. Еще после проигранного финала «Кузбассу» в прошлом году Владимир Романович говорил о том, что настала пора передохнуть и посмотреть на весь процесс со стороны. Алексей Игоревич своей работой в прошедшем сезоне наверняка подтолкнул его на некоторые мысли. Вербову предложили остаться в тренерском штабе «Зенита» на будущий год, однако молодой специалист принял решение покинуть команду. Главной мотивацией 38-летнего тренера стала возможность самостоятельной работы — ему предложили возглавить кемеровский «Кузбасс».

Новый легионерский виток «Зенита»

За 20 лет существования казанского клуба в нем сыграли 16 легионеров. Здесь есть резон окунуться в некоторую ретроспективу и вспомнить, как менялись легионерские позиции в «Зените». В сезоне 2003/2004 были бразильцы: доигровщик Клебер Жуниор и связующий Леандро Перейра. На следующий год были уже другие бразильцы, хотя на этих же позициях: связующий Рафаэль де Оливейра и доигровщик Маниус да Силва Аббади. В сезоне 2005/2006 остался Рафаэль и вернулся Клебер. В 2006 году в Казань приехали ставшие легендарными американцы: связующий Ллой Болл и диагональный Клейтон Стэнли. Бок о бок они отыграли в столице Татарстана четыре великолепных сезона. В 2010-м Болл остался еще на год, а Стэнли заменил другой американец, доигровщик Рид Придди. Ушедшего Ллоя заменил итальянский пасующий Валерио Вермильо. Ему, помимо Придди, довелось поиграть в Казани с еще двумя представителями США — в 2012 году после сорвавшегося трансфера Османи Хуанторены в «Зените» оказался Мэттью Андерсон. В этом же сезоне специально под Лигу чемпионов был куплен и блокирующий Дэвид Ли.

Беднорж — не первый поляк, который подписал контракт с казанцами. В 2013 году в «Зенит» перебрался связующий Лукаш Жигадло, однако перед стартом сезона он получил ужасную травму на тренировке. Ему на замену прибыл опытнейший серб Никола Грбич, который помог клубу выиграть очередное чемпионство в России, а в Финале шести в Екатеринбурге он пасовал еще молодому Виктору Полетаеву. В тот же год в Казань приехал Вильфредо Леон, еще не в статусе суперзвезды мирового уровня. Осенью 2014-го случилась депрессия у Андерсона, и свое легионерское место он уступил сначала французу Бенджамину Тоньютти, который из-за бюрократических моментов так и не сыграл в Казани ни матча, а затем пасующему из Ирана Саиду Маруфу. Под Лигу чемпионов был приобретен и болгарский либеро Теодор Салпаров. Этот легионерский период, пожалуй, можно назвать лучшим в истории клуба — команда стабильно выигрывала титулы в России и четыре раза подряд становилась лучшей в Лиге чемпионов. Леон уехал в 2018-м — ему на смену пришел французский доигровщик Нгапет. Андерсон уехал в 2019-м — его заменил болгарский диагональный Соколов.

Таким образом, Беднорж станет 17-м легионером в истории казанского клуба и должен стать первым поляком, который официально сыграет за «Зенит». Доигровщику летом исполнится 26 лет — он в самом соку, и прошедший сезон пока что стал его самым ярким годом в карьере. Прошлым летом он вошел в символическую сборную Лиги наций, проведя шикарный турнир за национальную команду Польши, в которой еще не играл Леон. Однако на чемпионат Европы и Кубок мира осенью он не был вызван. Завершившийся из-за коронавируса сезон поляк провел в итальянской «Модене» и стал вторым по результативности игроком клуба вслед за Иваном Зайцевым, показывая реализацию атак на уровне около 60%. Ранее Беднорж играл в чемпионате Польши за «Ченстохову», «Ольштын» и «Скру». Еще два года назад он вряд ли считался по-настоящему топовым волейболистом и так же вряд ли попал бы в зону внимания «Зенита», однако за последнее время сделал рывок и заслужил контракт в Казани.

При сравнительно небольшом росте (201 см), Бартош имеет великолепный технический арсенал в атаке. В связке с Нгапетом, который особенно силен в приеме и в защите, способен создать мощную линию в доигровке, против которой будет тяжело любой команде мира. Пока что Беднорж на карантине и, судя по всему, он проходит у поляка гораздо лучше, чем у болгарина Соколова.

Какие будут сделаны выводы?



Стоит еще раз сказать о том, что минувшему сезону под руководством Вербова нельзя поставить однозначной оценки. Невыход из группы в Лиге чемпионов оставил наиболее неблагоприятное впечатление, некоторые матчи в Суперлиге также вышли откровенно неудачными. Однако позитивные моменты так или иначе были. Разгром питерского «Зенита» в финале Кубка России получился запоминающимся. Также казанцы выиграли два из двух матчей с «Локомотивом» в Новосибирске, что тоже довольно показательный момент. Подвести под сезоном положительную или отрицательную черту должен был Финал шести, но вирусная жизнь внесла свои коррективы.

В любом случае Вербов в «Зените» после себя не оставил выжженную землю, а наоборот, дал пищу для размышлений Владимиру Алекно. Прошедший сезон изначально планировался в Казани как перестройка, и любому его результату можно было найти объяснение. Серебро чемпионата России позволяет «зенитовцам» на будущий год играть в Лиге чемпионов. Понятно, что задачи перед клубом снова будут стоять наивысшие. Амбиции Владимира Романовича всем известны, и для него в тренерской карьере наступает новый вызов. Осталось только дождаться нормализации обстановки с коронавирусом в мире, чтобы не пришлось говорить о будущем волейбольном сезоне в сослагательном наклонении.