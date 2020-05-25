Россияне повалили на биржу — число частных инвесторов выросло почти втрое

Снижение ставки ЦБ, неинтересная доходность по депозитам, новые мобильные приложения — все это подтолкнуло россиян к биржевой игре

Число клиентов Московской межбанковской валютной биржи менее чем за полтора года выросло в 2,6 раза, а к весне 2020 года появилось 5 млн новичков с брокерскими счетами. Каждый десятый из них хотя бы раз в месяц совершает сделку, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Причиной лавинообразного роста стало снижение ставки ЦБ, которая привела к неинтересной доходности по депозитам: россияне стали искать более выгодные инвестиционные инструменты, считают эксперты и участники рынка. В банках полагают, что немаловажную роль сыграли и новые мобильные сервисы, которые сделали биржевое инвестирование доступнее. Об этом и о том, как в благополучном Татарстане весной 2020 года предпочли поспекулировать на бирже, читайте в нашем материале.

Как росло число клиентов биржи

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», с декабря 2018 года по настоящий момент на ММВБ (Московской межбанковской валютной бирже) произошел лавинообразный рост числа зарегистрированных клиентов. За последние 15 месяцев их количество выросло в 2,6 раза, составив к апрелю нынешнего года уже почти 8 миллионов. Стремительный рост начался в феврале прошлого года, за весну 2019 года число участников выросло на 1 миллион — с 2,9 до 3,9 миллиона. К октябрю их количество уже достигло 5 млн, к концу года — 6 миллионов. За 2020 год ММВБ пополнилась еще 2 миллионами клиентов.

При этом большая их часть — физические лица. Из более 8 млн зарегистрированных клиентов — лишь 26 тыс. лица юридические, 20 тыс. — иностранцы (физические и юридические нерезиденты). Клиентов, передавших свои средства в доверительное управление, — лишь 76,5 тысячи. То есть если число физических зарегистрированных клиентов на ММВБ с января прошлого года выросло в 2,5 раза, то число иностранных физических лиц — лишь в 1,4 раза, а счетов в доверительном управлении — в 1,6 раза.

Количество зарегистрированных клиентов в Системе торгов (по состоянию на последний день месяца)

Группы клиентов Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Физические лица 2 951 667 3 076 511 3 217 988 3 380 571 3 562 705 3 745 596 3 936 612 4 205 558 4 511 765 4 754 345 5 073 106 5 553 003 6 136 566 6 478 903 6 801 041 7 390 062 7 926 534 Юридические лица 24 752 24 596 24 642 24 755 24 805 24 605 24 586 24 757 25 221 24 873 25 146 25 340 25 489 25 503 25 524 25 787 26 047 Иностранные лица 15 812 15 850 16 068 16 308 16 593 17 385 16 961 17 254 18 215 17 752 18 124 18 376 19 071 18 834 19 194 20 043 20 380 Иностранные физические лица 10 265 10 328 10 548 10 805 10 986 11 351 11 424 11 667 12 593 12 178 12 520 12 796 13 384 13 276 13 677 14 515 14 770 Иностранные юридические лица 5 547 5 522 5 520 5 503 5 607 6 034 5 537 5 587 5 622 5 574 5 604 5 580 5 687 5 558 5 517 5 528 5 610 Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 45 423 46 305 47 357 48 043 48 993 50 032 50 023 51 522 54 363 54 026 56 793 59 847 67 776 70 718 73 515 75 471 76 569 Всего



3 037 654 3 163 262 3 306 055 3 469 677 3 653 096 3 837 618 4 028 182 4 299 091 4 609 564 4 850 996 5 173 169 5 656 566 6 248 902 6 593 958 6 919 274 7 511 363 8 049 530

При этом новички демонстрируют необычную активность



Отметим, что само число зарегистрированных клиентов прямо не означает роста числа непосредственно физических участников, однако находится в прямой корреляции с ним. Любое физическое или юридическое лицо может открыть у одного или разных брокеров несколько счетов на свое имя — эти счета и учитываются в числе зарегистрированных клиентов. Однако зарегистрированы все эти счета бывают в итоге на одно имя или компанию, и учитываются на ММВБ они как уникальные клиенты («уники»). Число уникальных клиентов, грубо говоря, граждан России или иностранных государств с конкретными именем и фамилией, выросло с начала прошлого года в 2,4 раза — с 2 млн до 4,9 млн лиц. В среднем один человек, таким образом, регистрировал больше одного счета на бирже.

Сама же активность клиентов на Московской бирже выросла еще сильнее. Число активных клиентов в системе торгов, то есть совершивших в течение месяца хотя бы одну сделку, еще в начале 2019 года падало. Число таких клиентов в январе 2019 года упало с 200 тыс. до 188,6 тыс. (что связано и с январскими выходными), лишь к началу весны прошлого года достигло 192 тыс., а последовательно число активных клиентов начало расти с лета прошлого года, перевалив отметку в 300 тыс. заключавших хотя бы одну сделку в месяц в октябре, 400 тыс. активных участников ММВБ набрала к концу прошлого года. А к апрелю 2020 года активность проявляло уже больше 600 тыс. клиентов на бирже. Таким образом, при росте числа новых зарегистрированных и уникальных клиентов в 2,5 раза число активных российских клиентов, физических лиц, при этом выросло аж в 3,5 раза (активных иностранцев тоже стало больше, но в 2,5 раза).

Количество уникальных клиентов в Системе торгов (по состоянию на последний день месяца)

Группы клиентов Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Физические лица 1 955 118 2 032 931 2 124 042 2 228 680 2 345 873 2 464 521 2 578 398 2 741 361 2 894 450 3 068 547 3 253 953 3 527 188 3 859 911 4 067 317 4 253 153 4 572 906 4 891 213 Юридические лица 16 631 16 590 16 658 16 743 16 794 16 758 16 818 16 917 17 007 17 183 17 389 17 527 17 695 17 706 17 783 17 928 18 138 Иностранные лица 11 453 11 564 11 740 11 947 12 185 12 375 12 464 12 726 12 945 13 213 13 455 13 688 14 011 14 182 14 404 14 988 15 242 Иностранные физические лица 8 880 9 007 9 162 9 372 9 523 9 715 9 801 10 045 10 269 10 528 10 770 10 998 11 298 11 477 11 693 12 282 12 515 Иностранные юридические лица 2 573 2 557 2 578 2 575 2 662 2 660 2 663 2 681 2 676 2 685 2 685 2 690 2 713 2 705 2 711 2 706 2 727 Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 29 262 29 851 30 559 30 898 31 398 31 803 32 273 33 008 33 858 33 842 35 116 36 567 41 535 43 400 45 201 46 297 46 759 Всего



2 012 464 2 090 936 2 182 999 2 288 268 2 406 250 2 525 457 2 639 953 2 804 012 2 958 260 3 132 785 3 319 913 3 594 970 3 933 152 4 142 605 4 330 541 4 652 119 4 971 352

Количество активных клиентов в Системе торгов (совершивших в течение месяца хотя бы одну сделку)

Группы клиентов Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Физические лица 190 235 171 003 180 137 181 523 201 740 202 222 219 409 255 652 246 960 260 021 306 419 321 799 392 163 425 108 447 887 606 725 596 607 Юридические лица 1 055 867 996 1 040 1 122 990 1 028 1 072 988 1 075 1 203 1 192 1 366 1 142 1 120 1 273 1 157 Иностранные лица 955 932 943 973 1 076 1 066 1 065 1 163 1 159 1 190 1 336 1 310 1 425 1 604 1 633 2 168 1 961 Иностранные физические лица 702 693 696 721 813 816 805 898 905 920 1 069 1 047 1 138 1 322 1 358 1 879 1 709 Иностранные юридические лица 253 239 247 252 263 250 260 265 254 270 267 263 287 282 275 289 252 Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 8 906 15 826 12 676 8 468 10 390 6 140 6 874 10 939 14 298 12 222 10 794 10 207 17 573 11 671 16 622 18 131 16 415 Всего



201 151 188 628 194 752 192 004 214 328 210 418 228 376 268 826 263 405 274 508 319 752 334 508 412 527 439 525 467 262 628 297 616 140

Снижение ставки ЦБ, неинтересная доходность по депозитам — почему россияне выбрали биржу



Значительный рост числа клиентов связан с плавным снижением доходности других вариантов инвестирования, считает Дмитрий Леснов, руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК «ФИНАМ». В первую очередь это касается депозитов. По словам Леснова, сейчас средняя ставка по ним составляет около 5%, а акции многих компаний мало того, что имеют гораздо большую дивидендную доходность, но и сохраняют значительный потенциал роста стоимости и после нормализации ситуации с пандемией коронавируса. Это и привлекает все больше и больше инвесторов на фондовый рынок.

Вадим Ложкин, директор филиала компании «Открытие Брокер» в Казани, объяснил «Реальному времени», что текущий значительный приток клиентов на финансовый рынок в первую очередь связан с процессом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что и отразилось прямо на доходностях банковских депозитов, которые, как следствие, тоже снизились. Это и заставило граждан искать новые, более высокодоходные способы сохранения и приумножения своих накоплений, согласен эксперт с коллегой из ФИНАМа.

К тому же, обращает внимание Ложкин, в I квартале отечественный рынок акций активно снижался, что создало дополнительные возможности для реализации долгосрочных планов инвестирования по привлекательным ценам. С директором «Открытие Брокера» согласны и в Сбербанке, представители которого, впрочем, заявили, что на рост базы повлияло не только снижение процентных ставок по депозитам, но и развитие цифровых сервисов.

Рост числа активных клиентов биржи заметили и в ВТБ. Управляющая этим банком в Татарстане Марьям Давлетшина считает, что именно последовательное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, в результате чего доходность по депозитам плавно, но стабильно снижалась с 7,5% до 5,2%, простимулировало все большее количество клиентов банка рассматривать уже иные инструменты инвестирования, которые обеспечили бы более эффективное размещение личного капитала и сохранность его покупательной способности.

Почему многие работают на бирже по системе «купил и забыл»

Несмотря на рост зарегистрированных клиентов, число активных в общем вале клиентов ММВБ по-прежнему невысоко. До последнего бума доля тех, кто проводил в месяц хотя бы одну сделку, вообще не превышала и 10%, в марте — апреле 2020 года таких было, впрочем, уже 12—13,5%, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Среди физлиц, которые открывают новые счета на бирже, объясняет Дмитрий Леснов, большая часть — это консервативные инвесторы. «Консерваторы» же предпочитают вкладывать в надежные и доходные (по сравнению с депозитами в банке) инструменты. Есть и другая категория клиентов — долгосрочные инвесторы, сформировавшие сейчас портфели из акций компаний, которые на горизонте инвестирования в несколько лет могу показать существенно более высокую доходность по сравнению с альтернативными инвестициями.

— То есть обе категории клиентов придерживаются стратегий, которые не предполагают регулярных торговых операций. Это вполне нормальная ситуация. Как правило, они проводят всего несколько сделок в год. Отсюда и такая низкая доля активных счетов, — уверен Леснов.

Активная торговля подходит далеко не каждому клиенту, отмечает Вадим Ложкин, директор филиала компании «Открытие Брокер» в Казани, многие работают на бирже по системе «купил и забыл». И такой подход как раз наиболее продуктивен для тех, кто вкладывает средства на долгий срок, а не собирается зарабатывать на постоянных изменениях цен акций.

Число брокерских счетов и сделок растет и в Татарстане

— Поэтому активным на рынке является меньшинство, а большинство покупает бумаги в расчете на получение дохода в более отдаленном будущем. К слову говоря, одним из популярных инструментов остается индивидуальный инвестиционный счет, — объясняет Ложкин. — Данный инструмент инвестирования является более понятным для широкого круга частных инвесторов, но также не предполагает скальпирование, или активную торговлю. Кроме того, некоторые клиенты хотели бы инвестировать, открыли счет, но пока не готовы психологически или не знают, с чего начать.

У основной части новых клиентов отсутствует опыт инвестирования и знания о финансовом планировании и рынках — они не знают, с чего начать инвестирование, как и какие инструменты выбрать, объясняют малую активность большинства в Сбербанке. В крупнейшем банке страны, отметили там, поэтому особое внимание уделяют теме обучения финансовой грамотности не только действующих клиентов брокерского обслуживания, но и российского населения вообще.

Количество брокерских счетов в Сбербанке по всем регионам России с начала года увеличилось на 30%, а в Татарстане на 34%. Только за 4 месяца 2020 года сделки совершили более 25% клиентов Татарстана.

— Биржа считает счет активным, если есть хотя бы одна операция в месяц. Новые инвесторы, как правило, инвестируют в самые низкорисковые инструменты — облигации, — объясняет Марьям Давлетшина, управляющая ВТБ в Татарстане. — В месяц покупки счет активный, далее, если 11 месяцев клиент не совершает новых операций, он уходит из числа активных. В ВТБ в Татарстане с января по апрель текущего года открыто 8,2 тысячи брокерских и инвестиционных счетов, это более чем в семь раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Доля фондированных счетов составила 61%.



Фондированные счета, то есть счета, на которых есть средства, бывают как раз у активных клиентов и прямо коррелируют между собой. Правда, стоит отметить, что если клиент закинул на такой счет деньги, купил акции и не собирается их продавать в следующие месяцы, то в момент сделки счет будет считаться активным, в последующие перестает им быть. По понятным причинам доля фондированных счетов будет выше у настоящих игроков, имеющих опыт инвестирования на фондовом рынке. Так, например, высока доля подобных счетов и в ФИНАМе, рассказал Дмитрий Леснов. Просто потому, что значительная часть клиентской базы компании — инвесторы, имеющие серьезный опыт и знания в сфере инвестирования, которые проявляют высокую торговую активность.

В благополучном Татарстане весной 2020 года предпочли поспекулировать на бирже

— Многие из них пользуются маржинальным кредитованием для увеличения доходности по счетам, а также используют в торговых стратегиях такие сложные финансовые инструменты, как фьючерсы и опционы, — отмечает Леснов.

Дмитрий Леснов объясняет рост числа клиентов именно в Татарстане тем, что регион отличается высоким уровнем доходов населения. Такое положение дел не может не отражаться и на динамике открытия брокерских счетов. В ФИНАМе, как и в Сбербанке, тоже сейчас фиксируют более высокий рост открытия счетов в Татарстане, чем даже в среднем по стране. Немного другая ситуация в компании «Открытие Брокер», рассказал «Реальному времени» Вадим Ложкин: с 1 января 2019 года по 30 апреля 2020 года в филиалах «Открытие Брокера» в Татарстане было открыто более 1600 новых счетов, но это пока на 40% меньше, чем за весь 2019 год. «Соответственно, по итогам года мы ждем существенного прироста новых клиентов».



Тем не менее, и по данным Ложкина, количество активных клиентов в Татарстане существенно выше, чем по России в целом. В 2019 году их доля составляла 38%, в 2020 году несущественно снизилась,до 33%, за счет притока большого количества начинающих инвесторов без опыта торговли на биржевых рынках.

— В целом поведение клиентов «Открытие Брокера» в Татарстане значительно отличается от действий инвесторов в целом по России. Так, по большей части клиенты компании торгуют на фондовой секции (в марте — 70% от всех активных, в апреле — 63%), в РТ же в этот период характер сделок был спекулятивным — более половины операций совершено на срочной секции Московской биржи. Клиенты активно торговали фьючерсами на доллар, евро, золото, Brent, индекс РТС, на акции Сбербанка, ВТБ и «Газпрома», индекс Мосбиржи, доллары США, акции ЛУКОЙЛа, «Роснефти», — рассказал он.

При этом на фондовом рынке Московской биржи торговали только 24% клиентов «Открытие Брокера». Там татарстанцы активно покупали подешевевшие акции «Газпрома», обычные и привилегированные акции Сбербанка, ВТБ. Не обошли стороной и нефтяную отрасль, приобретая ЛУКОЙЛ, «Роснефть, обычные и привилегированные бумаги «Татнефти». Верили и в перспективы «Аэрофлота».

На валютном рынке конвертировали валюту только 2% клиентов. Фото: cbkg.ru

В целом по России в марте и апреле среди клиентов вырос интерес к валюте в связи со скачками курсов, но не в Татарстане. На валютном рынке конвертировали валюту только 2% клиентов. Кроме того, в апреле клиенты компании по всей России активно покупали акции иностранных компаний на американских биржах NYSE и NASDAQ, а также на Санкт-Петербургской бирже. В то же время в РТ доля сделок на зарубежных рынках составила всего 2%. Средняя сумма активов на счетах клиентов «Открытие Брокера» по России составляет чуть более 880 тыс. рублей. В Татарстане немногим больше — более 882 тыс. рублей. В целом клиенты в Казани продолжили взятый еще в марте курс на активное пополнение счетов. А по сравнению с прошлым годом увеличили активы на своих счетах на 85%.

Доля россиян с брокерскими счетами все равно пока очень мала — рост числа клиентов ММВБ продолжится

Опрошенные «Реальным временем» эксперты и участники рынка уверены, что положительная динамика как по числу новых клиентов, так и по росту количества активных игроков на бирже продолжится. Частные инвесторы по-прежнему проявляют повышенный интерес к брокерскому обслуживанию, отмечают в Сбербанке:

— Мы видим, что с начала года выросло общее количество брокерских счетов, активных клиентов, фондированных счетов и увеличился объем торговых операций. Мы думаем, что положительная динамика продолжится, рынок будет расти и развиваться.

В ГК «ФИНАМ» ждут того же в связи с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ, а, следовательно, и снижением доходности банковских депозитов, число брокерских счетов продолжит расти примерно сопоставимыми с показателями первого квартала темпами, уверен Дмитрий Леснов:

— Сейчас доля россиян, имеющих брокерские счета, составляет немногим более 5%. Для финансово развитой страны это все еще довольно низкий показатель. Кроме того, по мере выхода из пандемии будут восстанавливаться и цены на ресурсы, а, следовательно, будет расти и стоимость акций российских компаний. Все это, безусловно, приведет в дальнейшем к увеличению притока новых инвесторов на фондовый рынок.

От брокеров требуется более активное использование программ обучения и информационно-аналитическая поддержка. Фото: investingnotes.trade

«Частный инвестор становится значимым игроком на Московской бирже»

Ложкин из компании «Открытие Брокер» считает, что самая активная фаза все-таки позади, хотя приток новых клиентов на фондовый рынок и не прекратится. Стимулировать данный процесс будет дальнейшее падение доходности депозитов. Соотношение активных и пассивных инвесторов в России в целом сохранится, полагает он, хотя и есть надежда, что рост финансовой грамотности постепенно будет стимулировать использование разных стратегий, не только «купил и забыл», и поможет преодолеть первый барьер неуверенности в своих силах.

— В любом случае частный инвестор становится значимым игроком на Московской бирже, поэтому от брокеров требуется более активное использование программ обучения и информационно-аналитическая поддержка. Еще одной значимой тенденцией для финансового рынка является смена поколений. Среди инвесторов преобладают люди молодого и среднего возраста, для которых финансовый рынок не является чем-то враждебным и непонятным. Соответственно, необходимость более активного управления своими накоплениями будет направлять представителей этих возрастных категорий на использование возможностей инвестиций для формирования своих доходов, включая пенсионные, — уверен представитель компании «Открытие Брокер».