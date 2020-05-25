Россияне повалили на биржу — число частных инвесторов выросло почти втрое
Снижение ставки ЦБ, неинтересная доходность по депозитам, новые мобильные приложения — все это подтолкнуло россиян к биржевой игре
Число клиентов Московской межбанковской валютной биржи менее чем за полтора года выросло в 2,6 раза, а к весне 2020 года появилось 5 млн новичков с брокерскими счетами. Каждый десятый из них хотя бы раз в месяц совершает сделку, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Причиной лавинообразного роста стало снижение ставки ЦБ, которая привела к неинтересной доходности по депозитам: россияне стали искать более выгодные инвестиционные инструменты, считают эксперты и участники рынка. В банках полагают, что немаловажную роль сыграли и новые мобильные сервисы, которые сделали биржевое инвестирование доступнее. Об этом и о том, как в благополучном Татарстане весной 2020 года предпочли поспекулировать на бирже, читайте в нашем материале.
Как росло число клиентов биржи
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», с декабря 2018 года по настоящий момент на ММВБ (Московской межбанковской валютной бирже) произошел лавинообразный рост числа зарегистрированных клиентов. За последние 15 месяцев их количество выросло в 2,6 раза, составив к апрелю нынешнего года уже почти 8 миллионов. Стремительный рост начался в феврале прошлого года, за весну 2019 года число участников выросло на 1 миллион — с 2,9 до 3,9 миллиона. К октябрю их количество уже достигло 5 млн, к концу года — 6 миллионов. За 2020 год ММВБ пополнилась еще 2 миллионами клиентов.
При этом большая их часть — физические лица. Из более 8 млн зарегистрированных клиентов — лишь 26 тыс. лица юридические, 20 тыс. — иностранцы (физические и юридические нерезиденты). Клиентов, передавших свои средства в доверительное управление, — лишь 76,5 тысячи. То есть если число физических зарегистрированных клиентов на ММВБ с января прошлого года выросло в 2,5 раза, то число иностранных физических лиц — лишь в 1,4 раза, а счетов в доверительном управлении — в 1,6 раза.
|Группы клиентов
|Декабрь 2018
|Январь 2019
|Февраль 2019
|Март 2019
|Апрель 2019
|Май 2019
|Июнь 2019
|Июль 2019
|Август 2019
|Сентябрь 2019
|Октябрь 2019
|Ноябрь 2019
|Декабрь 2019
|Январь 2020
|Февраль 2020
|Март 2020
|Апрель 2020
|Физические лица
|2 951 667
|3 076 511
|3 217 988
|3 380 571
|3 562 705
|3 745 596
|3 936 612
|4 205 558
|4 511 765
|4 754 345
|5 073 106
|5 553 003
|6 136 566
|6 478 903
|6 801 041
|7 390 062
|7 926 534
|Юридические лица
|24 752
|24 596
|24 642
|24 755
|24 805
|24 605
|24 586
|24 757
|25 221
|24 873
|25 146
|25 340
|25 489
|25 503
|25 524
|25 787
|26 047
|Иностранные лица
|15 812
|15 850
|16 068
|16 308
|16 593
|17 385
|16 961
|17 254
|18 215
|17 752
|18 124
|18 376
|19 071
|18 834
|19 194
|20 043
|20 380
|Иностранные физические лица
|10 265
|10 328
|10 548
|10 805
|10 986
|11 351
|11 424
|11 667
|12 593
|12 178
|12 520
|12 796
|13 384
|13 276
|13 677
|14 515
|14 770
|Иностранные юридические лица
|5 547
|5 522
|5 520
|5 503
|5 607
|6 034
|5 537
|5 587
|5 622
|5 574
|5 604
|5 580
|5 687
|5 558
|5 517
|5 528
|5 610
|Клиенты, передавшие свои средства в ДУ
|45 423
|46 305
|47 357
|48 043
|48 993
|50 032
|50 023
|51 522
|54 363
|54 026
|56 793
|59 847
|67 776
|70 718
|73 515
|75 471
|76 569
|Всего
|3 037 654
|3 163 262
|3 306 055
|3 469 677
|3 653 096
|3 837 618
|4 028 182
|4 299 091
|4 609 564
|4 850 996
|5 173 169
|5 656 566
|6 248 902
|6 593 958
|6 919 274
|7 511 363
|8 049 530
При этом новички демонстрируют необычную активность
Отметим, что само число зарегистрированных клиентов прямо не означает роста числа непосредственно физических участников, однако находится в прямой корреляции с ним. Любое физическое или юридическое лицо может открыть у одного или разных брокеров несколько счетов на свое имя — эти счета и учитываются в числе зарегистрированных клиентов. Однако зарегистрированы все эти счета бывают в итоге на одно имя или компанию, и учитываются на ММВБ они как уникальные клиенты («уники»). Число уникальных клиентов, грубо говоря, граждан России или иностранных государств с конкретными именем и фамилией, выросло с начала прошлого года в 2,4 раза — с 2 млн до 4,9 млн лиц. В среднем один человек, таким образом, регистрировал больше одного счета на бирже.
Сама же активность клиентов на Московской бирже выросла еще сильнее. Число активных клиентов в системе торгов, то есть совершивших в течение месяца хотя бы одну сделку, еще в начале 2019 года падало. Число таких клиентов в январе 2019 года упало с 200 тыс. до 188,6 тыс. (что связано и с январскими выходными), лишь к началу весны прошлого года достигло 192 тыс., а последовательно число активных клиентов начало расти с лета прошлого года, перевалив отметку в 300 тыс. заключавших хотя бы одну сделку в месяц в октябре, 400 тыс. активных участников ММВБ набрала к концу прошлого года. А к апрелю 2020 года активность проявляло уже больше 600 тыс. клиентов на бирже. Таким образом, при росте числа новых зарегистрированных и уникальных клиентов в 2,5 раза число активных российских клиентов, физических лиц, при этом выросло аж в 3,5 раза (активных иностранцев тоже стало больше, но в 2,5 раза).
|Группы клиентов
|Декабрь 2018
|Январь 2019
|Февраль 2019
|Март 2019
|Апрель 2019
|Май 2019
|Июнь 2019
|Июль 2019
|Август 2019
|Сентябрь 2019
|Октябрь 2019
|Ноябрь 2019
|Декабрь 2019
|Январь 2020
|Февраль 2020
|Март 2020
|Апрель 2020
|Физические лица
|1 955 118
|2 032 931
|2 124 042
|2 228 680
|2 345 873
|2 464 521
|2 578 398
|2 741 361
|2 894 450
|3 068 547
|3 253 953
|3 527 188
|3 859 911
|4 067 317
|4 253 153
|4 572 906
|4 891 213
|Юридические лица
|16 631
|16 590
|16 658
|16 743
|16 794
|16 758
|16 818
|16 917
|17 007
|17 183
|17 389
|17 527
|17 695
|17 706
|17 783
|17 928
|18 138
|Иностранные лица
|11 453
|11 564
|11 740
|11 947
|12 185
|12 375
|12 464
|12 726
|12 945
|13 213
|13 455
|13 688
|14 011
|14 182
|14 404
|14 988
|15 242
|Иностранные физические лица
|8 880
|9 007
|9 162
|9 372
|9 523
|9 715
|9 801
|10 045
|10 269
|10 528
|10 770
|10 998
|11 298
|11 477
|11 693
|12 282
|12 515
|Иностранные юридические лица
|2 573
|2 557
|2 578
|2 575
|2 662
|2 660
|2 663
|2 681
|2 676
|2 685
|2 685
|2 690
|2 713
|2 705
|2 711
|2 706
|2 727
|Клиенты, передавшие свои средства в ДУ
|29 262
|29 851
|30 559
|30 898
|31 398
|31 803
|32 273
|33 008
|33 858
|33 842
|35 116
|36 567
|41 535
|43 400
|45 201
|46 297
|46 759
|Всего
|2 012 464
|2 090 936
|2 182 999
|2 288 268
|2 406 250
|2 525 457
|2 639 953
|2 804 012
|2 958 260
|3 132 785
|3 319 913
|3 594 970
|3 933 152
|4 142 605
|4 330 541
|4 652 119
|4 971 352
|Группы клиентов
|Декабрь 2018
|Январь 2019
|Февраль 2019
|Март 2019
|Апрель 2019
|Май 2019
|Июнь 2019
|Июль 2019
|Август 2019
|Сентябрь 2019
|Октябрь 2019
|Ноябрь 2019
|Декабрь 2019
|Январь 2020
|Февраль 2020
|Март 2020
|Апрель 2020
|Физические лица
|190 235
|171 003
|180 137
|181 523
|201 740
|202 222
|219 409
|255 652
|246 960
|260 021
|306 419
|321 799
|392 163
|425 108
|447 887
|606 725
|596 607
|Юридические лица
|1 055
|867
|996
|1 040
|1 122
|990
|1 028
|1 072
|988
|1 075
|1 203
|1 192
|1 366
|1 142
|1 120
|1 273
|1 157
|Иностранные лица
|955
|932
|943
|973
|1 076
|1 066
|1 065
|1 163
|1 159
|1 190
|1 336
|1 310
|1 425
|1 604
|1 633
|2 168
|1 961
|Иностранные физические лица
|702
|693
|696
|721
|813
|816
|805
|898
|905
|920
|1 069
|1 047
|1 138
|1 322
|1 358
|1 879
|1 709
|Иностранные юридические лица
|253
|239
|247
|252
|263
|250
|260
|265
|254
|270
|267
|263
|287
|282
|275
|289
|252
|Клиенты, передавшие свои средства в ДУ
|8 906
|15 826
|12 676
|8 468
|10 390
|6 140
|6 874
|10 939
|14 298
|12 222
|10 794
|10 207
|17 573
|11 671
|16 622
|18 131
|16 415
|Всего
|201 151
|188 628
|194 752
|192 004
|214 328
|210 418
|228 376
|268 826
|263 405
|274 508
|319 752
|334 508
|412 527
|439 525
|467 262
|628 297
|616 140
Снижение ставки ЦБ, неинтересная доходность по депозитам — почему россияне выбрали биржу
Значительный рост числа клиентов связан с плавным снижением доходности других вариантов инвестирования, считает Дмитрий Леснов, руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК «ФИНАМ». В первую очередь это касается депозитов. По словам Леснова, сейчас средняя ставка по ним составляет около 5%, а акции многих компаний мало того, что имеют гораздо большую дивидендную доходность, но и сохраняют значительный потенциал роста стоимости и после нормализации ситуации с пандемией коронавируса. Это и привлекает все больше и больше инвесторов на фондовый рынок.
Вадим Ложкин, директор филиала компании «Открытие Брокер» в Казани, объяснил «Реальному времени», что текущий значительный приток клиентов на финансовый рынок в первую очередь связан с процессом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что и отразилось прямо на доходностях банковских депозитов, которые, как следствие, тоже снизились. Это и заставило граждан искать новые, более высокодоходные способы сохранения и приумножения своих накоплений, согласен эксперт с коллегой из ФИНАМа.
К тому же, обращает внимание Ложкин, в I квартале отечественный рынок акций активно снижался, что создало дополнительные возможности для реализации долгосрочных планов инвестирования по привлекательным ценам. С директором «Открытие Брокера» согласны и в Сбербанке, представители которого, впрочем, заявили, что на рост базы повлияло не только снижение процентных ставок по депозитам, но и развитие цифровых сервисов.
Почему многие работают на бирже по системе «купил и забыл»
Несмотря на рост зарегистрированных клиентов, число активных в общем вале клиентов ММВБ по-прежнему невысоко. До последнего бума доля тех, кто проводил в месяц хотя бы одну сделку, вообще не превышала и 10%, в марте — апреле 2020 года таких было, впрочем, уже 12—13,5%, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Среди физлиц, которые открывают новые счета на бирже, объясняет Дмитрий Леснов, большая часть — это консервативные инвесторы. «Консерваторы» же предпочитают вкладывать в надежные и доходные (по сравнению с депозитами в банке) инструменты. Есть и другая категория клиентов — долгосрочные инвесторы, сформировавшие сейчас портфели из акций компаний, которые на горизонте инвестирования в несколько лет могу показать существенно более высокую доходность по сравнению с альтернативными инвестициями.
— То есть обе категории клиентов придерживаются стратегий, которые не предполагают регулярных торговых операций. Это вполне нормальная ситуация. Как правило, они проводят всего несколько сделок в год. Отсюда и такая низкая доля активных счетов, — уверен Леснов.
Активная торговля подходит далеко не каждому клиенту, отмечает Вадим Ложкин, директор филиала компании «Открытие Брокер» в Казани, многие работают на бирже по системе «купил и забыл». И такой подход как раз наиболее продуктивен для тех, кто вкладывает средства на долгий срок, а не собирается зарабатывать на постоянных изменениях цен акций.
Число брокерских счетов и сделок растет и в Татарстане
У основной части новых клиентов отсутствует опыт инвестирования и знания о финансовом планировании и рынках — они не знают, с чего начать инвестирование, как и какие инструменты выбрать, объясняют малую активность большинства в Сбербанке. В крупнейшем банке страны, отметили там, поэтому особое внимание уделяют теме обучения финансовой грамотности не только действующих клиентов брокерского обслуживания, но и российского населения вообще.
Количество брокерских счетов в Сбербанке по всем регионам России с начала года увеличилось на 30%, а в Татарстане на 34%. Только за 4 месяца 2020 года сделки совершили более 25% клиентов Татарстана.
— Биржа считает счет активным, если есть хотя бы одна операция в месяц. Новые инвесторы, как правило, инвестируют в самые низкорисковые инструменты — облигации, — объясняет Марьям Давлетшина, управляющая ВТБ в Татарстане. — В месяц покупки счет активный, далее, если 11 месяцев клиент не совершает новых операций, он уходит из числа активных. В ВТБ в Татарстане с января по апрель текущего года открыто 8,2 тысячи брокерских и инвестиционных счетов, это более чем в семь раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Доля фондированных счетов составила 61%.
Фондированные счета, то есть счета, на которых есть средства, бывают как раз у активных клиентов и прямо коррелируют между собой. Правда, стоит отметить, что если клиент закинул на такой счет деньги, купил акции и не собирается их продавать в следующие месяцы, то в момент сделки счет будет считаться активным, в последующие перестает им быть. По понятным причинам доля фондированных счетов будет выше у настоящих игроков, имеющих опыт инвестирования на фондовом рынке. Так, например, высока доля подобных счетов и в ФИНАМе, рассказал Дмитрий Леснов. Просто потому, что значительная часть клиентской базы компании — инвесторы, имеющие серьезный опыт и знания в сфере инвестирования, которые проявляют высокую торговую активность.
В благополучном Татарстане весной 2020 года предпочли поспекулировать на бирже
Дмитрий Леснов объясняет рост числа клиентов именно в Татарстане тем, что регион отличается высоким уровнем доходов населения. Такое положение дел не может не отражаться и на динамике открытия брокерских счетов. В ФИНАМе, как и в Сбербанке, тоже сейчас фиксируют более высокий рост открытия счетов в Татарстане, чем даже в среднем по стране. Немного другая ситуация в компании «Открытие Брокер», рассказал «Реальному времени» Вадим Ложкин: с 1 января 2019 года по 30 апреля 2020 года в филиалах «Открытие Брокера» в Татарстане было открыто более 1600 новых счетов, но это пока на 40% меньше, чем за весь 2019 год. «Соответственно, по итогам года мы ждем существенного прироста новых клиентов».
Тем не менее, и по данным Ложкина, количество активных клиентов в Татарстане существенно выше, чем по России в целом. В 2019 году их доля составляла 38%, в 2020 году несущественно снизилась,до 33%, за счет притока большого количества начинающих инвесторов без опыта торговли на биржевых рынках.
— В целом поведение клиентов «Открытие Брокера» в Татарстане значительно отличается от действий инвесторов в целом по России. Так, по большей части клиенты компании торгуют на фондовой секции (в марте — 70% от всех активных, в апреле — 63%), в РТ же в этот период характер сделок был спекулятивным — более половины операций совершено на срочной секции Московской биржи. Клиенты активно торговали фьючерсами на доллар, евро, золото, Brent, индекс РТС, на акции Сбербанка, ВТБ и «Газпрома», индекс Мосбиржи, доллары США, акции ЛУКОЙЛа, «Роснефти», — рассказал он.
При этом на фондовом рынке Московской биржи торговали только 24% клиентов «Открытие Брокера». Там татарстанцы активно покупали подешевевшие акции «Газпрома», обычные и привилегированные акции Сбербанка, ВТБ. Не обошли стороной и нефтяную отрасль, приобретая ЛУКОЙЛ, «Роснефть, обычные и привилегированные бумаги «Татнефти». Верили и в перспективы «Аэрофлота».
В целом по России в марте и апреле среди клиентов вырос интерес к валюте в связи со скачками курсов, но не в Татарстане. На валютном рынке конвертировали валюту только 2% клиентов. Кроме того, в апреле клиенты компании по всей России активно покупали акции иностранных компаний на американских биржах NYSE и NASDAQ, а также на Санкт-Петербургской бирже. В то же время в РТ доля сделок на зарубежных рынках составила всего 2%. Средняя сумма активов на счетах клиентов «Открытие Брокера» по России составляет чуть более 880 тыс. рублей. В Татарстане немногим больше — более 882 тыс. рублей. В целом клиенты в Казани продолжили взятый еще в марте курс на активное пополнение счетов. А по сравнению с прошлым годом увеличили активы на своих счетах на 85%.
Доля россиян с брокерскими счетами все равно пока очень мала — рост числа клиентов ММВБ продолжится
Опрошенные «Реальным временем» эксперты и участники рынка уверены, что положительная динамика как по числу новых клиентов, так и по росту количества активных игроков на бирже продолжится. Частные инвесторы по-прежнему проявляют повышенный интерес к брокерскому обслуживанию, отмечают в Сбербанке:
— Мы видим, что с начала года выросло общее количество брокерских счетов, активных клиентов, фондированных счетов и увеличился объем торговых операций. Мы думаем, что положительная динамика продолжится, рынок будет расти и развиваться.
В ГК «ФИНАМ» ждут того же в связи с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ, а, следовательно, и снижением доходности банковских депозитов, число брокерских счетов продолжит расти примерно сопоставимыми с показателями первого квартала темпами, уверен Дмитрий Леснов:
— Сейчас доля россиян, имеющих брокерские счета, составляет немногим более 5%. Для финансово развитой страны это все еще довольно низкий показатель. Кроме того, по мере выхода из пандемии будут восстанавливаться и цены на ресурсы, а, следовательно, будет расти и стоимость акций российских компаний. Все это, безусловно, приведет в дальнейшем к увеличению притока новых инвесторов на фондовый рынок.
«Частный инвестор становится значимым игроком на Московской бирже»
Ложкин из компании «Открытие Брокер» считает, что самая активная фаза все-таки позади, хотя приток новых клиентов на фондовый рынок и не прекратится. Стимулировать данный процесс будет дальнейшее падение доходности депозитов. Соотношение активных и пассивных инвесторов в России в целом сохранится, полагает он, хотя и есть надежда, что рост финансовой грамотности постепенно будет стимулировать использование разных стратегий, не только «купил и забыл», и поможет преодолеть первый барьер неуверенности в своих силах.
— В любом случае частный инвестор становится значимым игроком на Московской бирже, поэтому от брокеров требуется более активное использование программ обучения и информационно-аналитическая поддержка. Еще одной значимой тенденцией для финансового рынка является смена поколений. Среди инвесторов преобладают люди молодого и среднего возраста, для которых финансовый рынок не является чем-то враждебным и непонятным. Соответственно, необходимость более активного управления своими накоплениями будет направлять представителей этих возрастных категорий на использование возможностей инвестиций для формирования своих доходов, включая пенсионные, — уверен представитель компании «Открытие Брокер».
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