Вступил в силу приговор осужденной судье из Казани

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Нижнем Новгороде в Четвертом апелляционном суде рассмотрели жалобы на приговор по делу мировой судьи в отставке Эльмиры Зиганшиной и ее гражданского супруга Артема Косарева. Осужденным и их защитникам не удалось добиться отмены или смягчения приговора.



Напомним, в октябре 2019-го Зиганшину и Косарева приговорили к реальным срокам за покушение на посредничество взятке 510 тысяч рублей, вину в котором оба не признавали. Ей Верховный суд РТ дал 4 года и взял под стражу в зале суда, ему — на полгода меньше. Еще два фигуранта дела полностью признали вину и отделались условным наказанием.

Сегодня в апелляции адвокат Зиганшиной Рамиль Ахметгалиев настаивал на допросе свидетелей из числа судей Верховного суда Татарстана. В этом ходатайстве было отказано.

Сама Эльмира Зиганшина напоминала, что 15 лет отдала госслужбе, но в данный момент ее больше волнует судьба двоих детей — дочке нет и двух лет, сыну — 12. Живут они сейчас с бабушкой в доме, за который ныне осужденная выплачивала ипотеку. Последние месяцы платить некому.



Осужденный Артем Косарев в прениях признавал вину в мошенничестве, заявлял, что его гражданская супруга ни при чем, просил оправдать ее.

После долгого совещания приговор ВС РТ апелляционная инстанция оставила без изменений. Эту информацию «Реальному времени» уточнили адвокаты осужденных и пресс-секретарь суда.

Вступление приговора в законную силу является основанием для лишения Зиганшиной статуса мирового судьи в отставке.