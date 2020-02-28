В Ульяновске стартует открытый процесс над судьей из Казани

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Ленинском райсуде Ульяновска намечено первое заседание по уголовному делу судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. Ее обвиняют в мошенничестве на 50 тысяч рублей с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).



На рассмотрении своего дела за пределами Татарстана настояла сама обвиняемая, причем при рассмотрении ее ходатайства Верховным судом РФ за перенос процесса выступил и представитель Генпрокуратуры РФ. Ходатайство было удовлетворено уже после того, как материалы дела поступили на рассмотрение в Московский райсуд Казани, а там еще до старта процесса посчитали нужным его засекретить.

В суде Ульяновска никакой гостайны в деле судьи из Казани не усмотрели. Процесс будет открытым, сообщил «Реальному времени» супруг обвиняемой Ринат Закиров.

Вину Марина Фирсова не признает, о чем заявляла в видеообращении к Путину. Первоначально ее подозревали в посредничестве взятке под суд за решение апелляционной инстанции, в финале обвинение переквалифицировали.