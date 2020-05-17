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Происшествия

Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС

17:19, 17.05.2020 3

В субботу в Зеленодольском районе Татарстана сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, забравших из наркотайника 80 свертков весом в 1 грамм каждый с мефедроном и его производной. Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники «Реального времени».

В полицейский изолятор до избрания меры пресечения был отправлен Фархат Сафиуллин из МЧС РТ, его напарника в статусе действующего судьи силовики смогут привлечь к уголовной ответственности лишь с согласия Высшей квалифколлегии судей РФ. По оперативным данным, к участию в незаконном деле его могли подтолкнуть тяга к азартным играм и долги.

Расследованием этой истории занимается Следком по РТ.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:33
    Возмутительно. Полагаю , что всех накажут показательно жестко.
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  • Анонимно 17:56
    Как там классик говаривал - а судьи кто?
    А вот кто, оказывается, судьи!
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  • Анонимно 18:05
    Судить все горазды, это всего лишь версия
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