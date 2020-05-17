Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС

В субботу в Зеленодольском районе Татарстана сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, забравших из наркотайника 80 свертков весом в 1 грамм каждый с мефедроном и его производной. Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники «Реального времени».



В полицейский изолятор до избрания меры пресечения был отправлен Фархат Сафиуллин из МЧС РТ, его напарника в статусе действующего судьи силовики смогут привлечь к уголовной ответственности лишь с согласия Высшей квалифколлегии судей РФ. По оперативным данным, к участию в незаконном деле его могли подтолкнуть тяга к азартным играм и долги.

Расследованием этой истории занимается Следком по РТ.