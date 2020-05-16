Экс-претендент на должность президента Татарстана обещает остановить коронавирус за «достойную плату»

Экстрасенс Рафик Миннекаев забросал глав регионов России и иностранных государств предложениями своих услуг

Фото: Ринат Назметдинов

Победить коронавирус без маски и перчаток одной силой собственной внутренней энергии готов вице-президент недавно ликвидированной международной ассоциации «Возрождение планеты», экстрасенс Рафик Миннекаев, претендовавший в 1996 году на должность президента Татарстана. По его словам, для того, чтобы остановить пандемию, нужно всего ничего — чтобы его «пригласили» руководители государств, где разбушевалась смертельно опасная зараза — или, если следовать его определению, «молекулы вируса». «Реальное время» разузнало о нестандартном рецепте спасения планеты, новой вирусологии от Миннекаева и грядущих угрозах COVID, от которых, по его уверению, спасти может только он.

Время даром не теряет



Вкладом Рафика Минекаева в борьбу с коронавирусом наше издание заинтересовалось, получив информацию о том, что экстрасенс из Татарстана буквально забросал письмами с предложением своих услуг первых лиц российских регионов, руководителей крупных иностранных держав, международные медицинские организации, руководство российского здравоохранения и отечественные исследовательские институты.

Мы предложили экстрасенсу интервью, однако он выбрал иную форму общения — пригласил корреспондента на первый после смягчения коронавирусной изоляции сеанс лечения. На вопросы издания он отвечал на публике: в небольшом зале в коттедже в одном из казанских поселков собралось около двух десятков разновозрастных посетителей, многие из которых, судя по всему, пришли на прием далеко не в первый раз.

Публика, именующая Минекаева целителем и ясновидящим, встретила его аплодисментами, а в дальнейшем всячески выказывала ему почтение и благодарила — «за помощь», а трое молодых мужчин всерьез советовались с ним не о здоровье — о бизнесе. Корреспондент «Реального времени» засомневалась, стоит ли разговорами о коронавирусе отнимать время приема у тех, кто пришел за исцелением от болезней и решением насущных вопросов, от которых зависит благополучие их семей, но экстрасенс успокоил:

— Ничего! Вот мы с вами разговариваем, а я уже им помогаю!

— То есть, пока мы говорим, лечение идет, даже если вы с ними еще не пообщались? — уточнила корреспондент.

— Да, конечно.

Публика, именующая Минекаева целителем и ясновидящим, встретила его аплодисментами, а в дальнейшем всячески выказывала ему почтение и благодарила — «за помощь»

Готов «закрыть» вирус , если «обеспечат условия»

Услышав вопрос о его многочисленных обращениях в российские и зарубежные госорганы, Рафик Миннекаев поднял сидевшую в зале помощницу Светлану, которая перечислила, куда она направила написанные ею же от лица экстрасенса письма на различных языках — от английского до китайского, и изложила их содержание (оно практически одинаково).

К примеру, в обращении к президенту России Владимиру Путину говорится о 30-летнем опыте успешного целительства («Методы его работы, к сожалению, пока не имеют научного обоснования, так как научные исследования не проводили», — уточняется в письме), утверждается, что «в 1996 г. по просьбе жен членов экипажа ИЛ-76, захваченного в плен в Афганистане (1995 г.) он способствовал их побегу из Кандагара и благополучному возвращению на Родину», помог в борьбе с засухой в Татарстане в 1997 году, «населению Чечни и Дагестана во время военных действий 6 августа 2000 года», и о том, что «в феврале — марте 2020 г. Рафик Миннекаев работал над нейтрализацией коронавирусной инфекции».

А еще там изложена вирусология по Миннекаеву, в которой вводится доселе не использовавшийся в науке термин «молекула вируса»: «Он делит COVID-19 на 2 типа. Оба типа коронавируса были созданы искусственным способом, в виде биологического оружия... Вирус 1-го типа имел место в основном в азиатских странах (Китай, Корея, Сингапур и др.). Он передается воздушно-капельным, а также контактным путем. Вызывает разрушение легочной ткани, поражает легкие. Инкубационный период составляет 2 месяца. Период болезни до летального исхода 20 дней. Молекула коронавируса 1-го типа полупрозрачная и легче воздуха. Молекула воздуха защищает молекулу вируса. В сухом климате вирус находится в консервации».

По утверждению его помощников (и его собственному), «Рафик Миннекаев закрыл 1-й тип СОVID-19 в начале февраля 2020 г.», однако он обнаружил, что разработчики выпустили, так сказать, вторую версию и готовят третью, а «в противостоянии распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 жителям планеты может помочь только Рафик Миннекаев — специалист высочайшего мирового уровня». В подтверждение этого он предлагает провести эксперимент: «под контролем ученых в любой точке мира он может … удаленным способом инактивировать вирус, находящийся под микроскопом, и снова его оживить».

А заканчиваются письма выводом: для спасения населения планеты от уничтожения «необходимо пригласить его как высококлассного специалиста с достойной оплатой труда, обеспечив ему те условия, на которых он согласен жить и готов работать».

Если ко мне не будет обращения, конца-края этому не будет. Каждый день будут умирать люди во всех регионах, десятками. Не только в России, во всем мире, и в Китае тоже

Понимать не надо — просто пригласите

— Говорят, что к осени ситуация сама должна нормализоваться, — напомнила Рафику Миннекаеву корреспондент «Реального времени».

— Если ко мне не будет обращения, конца-края этому не будет. Каждый день будут умирать люди во всех регионах, десятками. Не только в России, во всем мире и в Китае тоже.

— А как именно вы воздействуете на COVID-19?

— Насчет моей работы вам не понять. Я работаю, опережая время. То, что я делаю сегодня здесь, на планете Земля, никто не в силах делать. Я на расстоянии людям ставлю органы на место. Кто-то может делать это? На расстоянии снимаю обвитие пуповины у ребенка в утробе матери. Я 5 тысяч операций на сердце делаю за одну секунду. Имею право вмешиваться в природу, управлять погодой, остановить наводнение, землетрясение, ураган, планету Земля могу переставить на другое место! — перечислил свои возможности уникальный специалист.

После этого оставалось только изумиться — будучи практически богом, из одного человеколюбия можно было бы не настаивать на приглашении в разные страны, а никуда не перемещаясь, мгновенно остановить эпидемию COVID. Но на вопрос, почему он настаивает на приглашении в каждый российский регион и каждую страну мира, экстрасенс ответил:

— Без меня там вопрос не решится.

Почему не решится, стало ясно немного позднее. Когда Миннекаев в очередной раз посетовал, что президенты и премьер-министры вместо того, чтобы немедля выслать ему приглашение, отвечают на его предложения о помощи «формально и не по существу», ваш корреспондент уточнила:

— Может, не приглашают, опасаясь, что это будет очень дорого стоить?

— Что значит дорого стоить? Пока никто не общался же со мной! Это обойдется дешевле, чем разрушенная экономика. Все же остановлено, население посадили под домашний арест.

А пока вопрос о цене спасения не решен, он только слегка поддерживает землян:

— От вируса смертность стопроцентная, а столько людей ведь не умирают. Я удерживаю ситуацию под контролем. А так десятки миллионов умирали бы каждый день.

От вируса смертность стопроцентная, а столько людей ведь не умирают. Я удерживаю ситуацию под контролем. А так десятки миллионов умирали бы каждый день

Маски долой!

Пояснил Рафик Минекаев и причины, по которым все предпринимаемые без его участия усилия по борьбе с распространением вируса бессмысленны:

— Не нужна самоизоляция! Зачем сидеть под домашним арестом, носить маски, если молекулы вируса везде? Вот люди надевали маски — а врачи-то умирали! Сидя дома, на балконах, воздухом дышат люди — а в воздухе вирус. Я все знаю про вирус. Ну как может повязка защищать от вируса, когда молекула вируса находится внутри молекулы воздуха? Вы тогда должны полностью закрываться от воздуха… И держаться друг от друга на расстоянии бессмысленно — как можно защищаться от воздуха?

Минекаев говорит, что он «лично предложил, чтобы врачи одевались, как космонавты», тогда, дескать, и начали медики работать с зараженными COVID в противочумных «скафандрах»:

— А сейчас начали шить комбинезоны разные — это не помогает.

Не нужна самоизоляция! Зачем сидеть под домашним арестом, носить маски, если молекулы вируса везде? Вот люди надевали маски — а врачи-то умирали! Сидя дома, на балконах, воздухом дышат люди — а в воздухе вирус

«Кто у меня лечится, того вирус не тронет»

Несмотря на то, что высокопоставленные адресаты татарстанского экстрасенса в ответных письмах в лучшем случае благодарят его за информацию, а в худшем — вежливо, но вполне прозрачно намекают, что сами знают, кого привлекать к противовирусным мероприятиям, Рафик Миннекаев не теряет надежды, что его в конце концов пригласят на приемлемых для него условиях. Потому что, напоминает он, иначе на Землю скоро свалится новая напасть — вирус второго типа, а затем и третьего:

— Уже давно появился второй вариант вируса. Его молекулы — липучие, прилипают в любом месте. Они проникают везде, даже бронестекло расплавляют.

Строение этого вируса, по его словам, очень далеко от канонических представлений о природе и структуре вирусов:

— Молекулы вируса живут десятками тысяч лет. Они имеют систему кровообращения, у них кровь красная, как у нас, и состав крови, как у нас. Они очень умные, лучше нас соображают! И как банда, собираются и нападают. Здешние молекулы могут разговаривать с американскими без телефона. Они летают, скорость у них очень высокая, быстрее пули перемещаются. Во время опрыскивания (дезинфекции, — прим. ред.) они как зонтиком закрываются и спасаются, и еще потом предупреждают других: там идет опрыскивание… Они очень умные и хитрые! Ну как их наука может победить?

Второй вид вируса, по Миннекаеву, «разрушает нервную систему, и человек умирает, хотя у него нет никакой температуры, без видимых причин, в течение двадцати дней». Но пока «умные вирусы» на людей не нападают. По словам экстрасенса, он общается с «самым главным из них» и выяснил, что эти диковинные и очень опасные существа сами не нападают — «пока их не начинают убивать». К тому же вирусы его слушаются, утверждает непризнанный спаситель землян и уверяет, что они не будут трогать тех, кто принимает у него сеансы. Но у разработчиков этого страшного биологического оружия наготове третий, самый беспощадный вид COVID — эти высокоинтеллектуальные и злобные «молекулы» вообще высушивают человека изнутри…

Молекулы вируса живут десятками тысяч лет. Они имеют систему кровообращения, у них кровь красная, как у нас, и состав крови, как у нас. Они очень умные, лучше нас соображают! И как банда, собираются и нападают

Торговец, банкрот, кандидат в кандидаты

Увы, значительная часть наших граждан вирусы и бактерии именно так себе и представляет, по рекламным роликам — разноцветными страшилищами с дико развитым интеллектом. А г-н Миннекаев успешно строит на этом бизнес уже 30 лет. И этот бизнес, заметим, оказался, пожалуй, единственным успешным из всех, которые он пытался построить.

Уточню: пациенты знают Рафика Миннебаевича как «Миннекаева», хотя по паспорту он — Минекаев. И физлицо с такими Ф.И.О., согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выступало в качестве индивидуального предпринимателя и владельца и директора шести коммерческих предприятий, из которых пять на сегодня ликвидированы. Начинал он в 2000-х как ИП в Кукморском районе — с торговли моторным топливом. В Буинске принадлежавшее экстрасенсу ООО «Ландыш» специализировалось на торговле продуктами и алкоголем. В Казани ООО «МРМ «Чекурск» в тот же период занималось выращиванием однолетних сельхозкультур, а в Дубъязах — ООО «МРМ «Дубъязы» — выращиванием зерновых. И последнее в 2014 году обанкротилось — непонятно почему, ведь всесильный хозяин мог бы его спасти.

Созданное в 2006 году в Лениногорском районе ООО «Парадайз» было продано Рафиком Минекаевым в 2009-м (эта фирма жива, специализируется, согласно ОКВЭД, на подаче напитков). А ООО «РафМин», открытое Минекаевым в 2011 году в Дубъязах с целью строительства жилых и нежилых зданий, также без особых достижений просуществовало лишь 4 года.

А в 2007 году в селе Бжид Туапсинского района Краснодарского края Рафик Минекаев основал ООО «Эдельвейс» с целью ведения смешанного сельского хозяйства — оно в 2013 году было исключено из ЕГРЮЛ как не подававшее признаков деятельности.

Впрочем, незарегистрированный на него, но вполне жизнеспособный бизнес на юге у г-на Минекаева сейчас имеется: присутствовавшие 13 мая на сеансе в коттедже клиенты с восторгом рассказывали об этом. Речь идет о рекламируемой в соцсетях услуге — отдыхе на базе в Домбае «под заботливой целительской опекой».

В неспокойные 90-е, когда в политике можно было порой преуспеть одной лишь силой пламенного слова, Рафик Миннекаев, учитывая его невероятные способности, вознамерился стать президентом Татарстана

И вишенка на торте — в неспокойные 90-е, когда в политике можно было порой преуспеть одной лишь силой пламенного слова, Рафик Миннекаев, учитывая его невероятные способности, вознамерился стать президентом Татарстана. В 1996-м он выдвинул свою кандидатуру на эту должность. Впрочем, народ Татарстана, видимо, был не готов брать столь высокую планку безумия.