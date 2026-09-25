Криптобиржу Bitget взломали, украв оттуда более 350 млн долларов
После инцидента на площадке приостановлен вывод средств для проведения проверки безопасности
Криптовалютная биржа Bitget сообщила о взломе, в результате которого злоумышленники смогли получить доступ к части средств на горячих кошельках платформы. Об этом сообщила генеральный директор компании Грейси Чен (цитата по «Известиям»).
— Наши системы безопасности зафиксировали несанкционированные переводы с ограниченного числа горячих кошельков. Объем затронутых средств составил примерно 351,6 миллиона долларов, — написала она в соцсетях.
После инцидента команда безопасности Bitget активировала протоколы экстренного реагирования и временно приостановила вывод средств для проведения проверки безопасности.
Компания также объявила о своем намерении компенсировать потенциальные потери пользователей с помощью специального фонда объемом более 464 миллионов долларов. Bitget подчеркнула, что холодные кошельки и большая часть активов платформы остались в безопасности и не пострадали от атаки.
Ранее сообщалось, что дневной объем операций с криптовалютами в России составляет 50 млрд рублей.
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