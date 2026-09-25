Криптобиржу Bitget взломали, украв оттуда более 350 млн долларов

После инцидента на площадке приостановлен вывод средств для проведения проверки безопасности

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Криптовалютная биржа Bitget сообщила о взломе, в результате которого злоумышленники смогли получить доступ к части средств на горячих кошельках платформы. Об этом сообщила генеральный директор компании Грейси Чен (цитата по «Известиям»).

— Наши системы безопасности зафиксировали несанкционированные переводы с ограниченного числа горячих кошельков. Объем затронутых средств составил примерно 351,6 миллиона долларов, — написала она в соцсетях.

После инцидента команда безопасности Bitget активировала протоколы экстренного реагирования и временно приостановила вывод средств для проведения проверки безопасности.

Компания также объявила о своем намерении компенсировать потенциальные потери пользователей с помощью специального фонда объемом более 464 миллионов долларов. Bitget подчеркнула, что холодные кошельки и большая часть активов платформы остались в безопасности и не пострадали от атаки.

Ранее сообщалось, что дневной объем операций с криптовалютами в России составляет 50 млрд рублей.

Никита Егоров