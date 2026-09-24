Названы крупнейшие налогоплательщики в России

Первое место в списке занял бывший совладелец нефтяной компании «Лукойл»

Фото: Михаил Захаров

Лишь 19 россиян уплатили НДФЛ в размере свыше 1 млрд рублей. Первое место в списке занял Леонид Федун, бывший совладелец нефтяной компании «Лукойл», с НДФЛ в размере 12,19 млрд рублей в 2025 году, пишет журнал Forbes.

На втором месте оказался Леонид Михельсон, глава компании «Новатэк», чей НДФЛ, по оценкам Forbes, составил 7,25 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Вадим Швецов, российский бизнесмен и бывший генеральный директор автопроизводителя «Соллерс», с налогом в 3,09 млрд рублей.

В четвертой и пятой строках рейтинга расположились Владимир Подвальный, владелец «Великолукского мясокомбината», с НДФЛ в 3 млрд рублей, и Владислав Тимохин, сооснователь медицинской сети «Семейный доктор», с налогом в 2,65 млрд рублей.

В десятку лучших также вошли Всеволод Левин (2 млрд рублей), Роман Горохов (1,94 млрд рублей), Андрей Мысливцев (1,83 млрд рублей), Вагит Алекперов (1,75 млрд рублей) и Илья Димов (1,72 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов по сумме кредитов, выданных бизнесу.

Никита Егоров