Доходы бюджета Татарстана вырастут до 633,5 млрд рублей

Расходы вырастут с 631,75 млрд до 653,43 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана внес в Госсовет проект закона о внесении изменений в бюджет республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, доходы бюджета Татарстана на 2026 год увеличиваются с 600,9 млрд до 633,45 млрд рублей. Расходы вырастут с 631,75 млрд до 653,43 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом сократится с 30,86 млрд до 19,98 млрд рублей.

Изменения также затрагивают плановый период. Доходы на 2027 год снизятся с 578,9 млрд до 578,73 млрд рублей, на 2028 год — с 620,95 млрд до 620,83 млрд рублей. Расходы на 2027 год уменьшатся с 595,88 млрд до 595,7 млрд рублей, на 2028 год — с 639,68 млрд до 639,55 млрд рублей.

Кроме того, корректируются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. Общий объем источников снижается с 30,86 млрд до 19,98 млрд рублей. В частности, изменение остатков средств на счетах уменьшится с 32,27 млрд до 21,39 млрд рублей, а финансовые активы, размещенные на депозитах, вырастут с 622 млн до 913,5 млн рублей.

Подробный разбор ситуации читайте — в материале «Реального времени».



Алсу Сабирзанова