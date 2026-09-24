Экс-главврача наркодиспансера Челнов обвиняют в уводе 14,2 млн рублей из бюджета

Ранее он был уволен в связи с утратой доверия

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о направлении в суд уголовного дела бывшего главврача одного из медучреждений Набережных Челнов. Его обвиняют в мошенническом хищении зарплаты на протяжении восьми лет — путем трудоустройства «мертвых душ».

По данным источников «Реального времени», речь идет о бывшем руководителе онкодиспансера Рамиле Сатдарове, который год назад был задержан по делу о служебном подлоге и зарплатной афере. На тот момент ущерб оценивался лишь в 4 млн рублей. Сейчас — 14,2 млн рублей.

Способом хищения силовики считают внесение ложных сведений в табель учета рабочего времени сотрудников и иные документы клиники.

Сатдаров частично признал вину. Его имущество на сумму 17,2 млн рублей — под арестом.

Сам фигурант на старте расследования был помещен под домашний арест. При избрании меры пресечения он говорил, что готов все возместить, а его адвокат сообщал — средства пошли на нужды диспансера. В ходе следствия меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.

Бывший главврач уже уволен по утрате доверия.