Власти Татарстана одобрили 8 инвестпроектов на 5,2 млрд рублей

Среди предложений — акватермальный комплекс в Казани и благоустройство Кабана

Инвестиционный совет Татарстана одобрил 8 проектов в различных городах и районах республики, сообщает пресс-служба президента РТ. Общая стоимость их реализации составит примерно 5,2 миллиарда рублей, как уточнила глава агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина. Среди них — строительство акватермального комплекса в Казани и промпарка «Лидер» в Тюлячинском районе, сообщила пресс-служба раиса.

Заседание, проведенное раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сосредоточилось на инициативах, направленных на создание новых точек экономического роста. В ходе встречи были представлены проекты в сфере промышленности, здравоохранения, а также спортивной и туристической инфраструктуры.

Так, заместитель гендиректора ООО «Дель-Транс-Агро» Алексей Сучков предложил построить акватермальный комплекс в Казани и благоустроить набережную озера Средний Кабан. Кроме того, планируется строительство отеля на территории спортивного центра «Динамо» в поселке Мирный.

пресс-служба раиса РТ

В Тукаевском районе также ожидается открытие многофункционального спортивного комплекса с открытым футбольным полем. В Нижнекамске предложили два медицинских центра, в то время как в Набережных Челнах планируется открыть стоматологическую клинику. В одном из медцентров в Нижнекамске уделят особое внимание гемодиализу; проект представил директор компании «Мед+» Сергей Антипов. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев поддержал эту инициативу, отметив, что компания обучает специалистов и сможет направлять их в Нижнекамск из работающих центров в Челнах.

В дополнение Динар Залалетдинов, директор ООО «Титан-М», представил проект по производству сварных балок в Челнах, которые будут использоваться в машиностроении и строительстве. Планируется объем производства — 4,8 тысячи тонн в год.

Генеральный директор ООО «ОМЕРКОН» Георгий Никандров представил проект по созданию промпарка «Лидер» в Тюлячинском районе, который будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению экономического потенциала региона, предоставляя площадку для малых и средних предприятий.

Ранее сообщалось, что доля женщин среди частных инвесторов в России выросла до 45,4%.

Никита Егоров