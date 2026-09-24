ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов

Запрет продлен на шесть месяцев — с 1 октября 2026 года по апрель 2027 года

Фото: Арсений Губаев

Банк России сохранил ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных государств. Запрет продлен на шесть месяцев — с 1 октября 2026 года по апрель 2027 года, сообщает «Интерфакс».

Ограничения касаются средств на счетах физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Их ввели 1 апреля 2022 года.

Мера не затрагивает переводы со счетов типа «Ин». Такие счета нерезиденты могут использовать для инвестиций на российском финансовом рынке в соответствии с указом президента №436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов».

Ранее сообщалось, что ЦБ призвал банки прекратить отказывать гражданам в приеме наличных. По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, банки связывают отказ принимать наличные с тем, что операции с наличными — право, а не обязанность кредитной организации.

Алсу Сабирзанова