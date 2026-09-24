ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов
Запрет продлен на шесть месяцев — с 1 октября 2026 года по апрель 2027 года
Банк России сохранил ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных государств. Запрет продлен на шесть месяцев — с 1 октября 2026 года по апрель 2027 года, сообщает «Интерфакс».
Ограничения касаются средств на счетах физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Их ввели 1 апреля 2022 года.
Мера не затрагивает переводы со счетов типа «Ин». Такие счета нерезиденты могут использовать для инвестиций на российском финансовом рынке в соответствии с указом президента №436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов».
Ранее сообщалось, что ЦБ призвал банки прекратить отказывать гражданам в приеме наличных. По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, банки связывают отказ принимать наличные с тем, что операции с наличными — право, а не обязанность кредитной организации.
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