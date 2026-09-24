Новости экономики

22:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов

19:35, 24.09.2026

Запрет продлен на шесть месяцев — с 1 октября 2026 года по апрель 2027 года

ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов
Фото: Арсений Губаев

Банк России сохранил ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных государств. Запрет продлен на шесть месяцев — с 1 октября 2026 года по апрель 2027 года, сообщает «Интерфакс».

Ограничения касаются средств на счетах физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Их ввели 1 апреля 2022 года.

Мера не затрагивает переводы со счетов типа «Ин». Такие счета нерезиденты могут использовать для инвестиций на российском финансовом рынке в соответствии с указом президента №436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов».

Ранее сообщалось, что ЦБ призвал банки прекратить отказывать гражданам в приеме наличных. По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, банки связывают отказ принимать наличные с тем, что операции с наличными — право, а не обязанность кредитной организации.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть640.7
  • Нижнекамскнефтехим45.6
  • Казаньоргсинтез46.1
  • КАМАЗ55.9
  • Нижнекамскшина32.6
  • Таттелеком0.574