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РТ — на 54-м месте среди регионов РФ по объему кредитов, выданных в иностранной валюте

08:28, 24.09.2026

Просроченной задолженности по займам, выданным «не в рублях», в республике нет

РТ — на 54-м месте среди регионов РФ по объему кредитов, выданных в иностранной валюте
Фото: Максим Платонов

По итогам января-июля 2026 года в Татарстане выдано кредитов в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 965 млн рублей. Такие данные следует из отчета ЦБ РФ.

По данному показателю республика заняла 54-е место среди регионов России. Наибольшие суммы — у Москвы (эквивалентно 2,7 трлн), а наименьшие — у Костромской области (22 млн). За 22 субъектами РФ вообще не числится кредитов, выданных «не в рублях».

Еще Татарстан вошел в число российских субъектов, где нет просроченной задолженности по займам, выданным в иностранной валюте (в целом в России насчитывается 75 таких регионов).

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по сумме кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, а также по объему просроченной задолженности по займам. Кто оказался в лидерах и аутсайдерах рейтинга по приведенным параметрам и какой объем кредитов выдан в республике в иностранной валюте — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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