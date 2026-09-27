Средний кредитный рейтинг жителей Казани составил 737 баллов

Показатели в разных районах города заметно отличаются

Фото: Роман Хасаев

Средний кредитный рейтинг жителей Казани составил 737 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Показатели в разных районах города заметно отличаются. Лидером стал Ново-Савиновский район с результатом 743 балла. В середине списка расположились Приволжский (725), Советский (722) и Московский (720) районы. Самый низкий рейтинг зафиксирован в Вахитовском, Авиастроительном (по 700) и Кировском (696) районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лучшим городом в Татарстане по кредитному рейтингу стал Иннополис с показателем в 773 балла.

В августе 2026 года средний кредитный рейтинг россиян по стране составил 721 балл. В региональном разрезе разница в среднем кредитном рейтинге граждан достигла почти 300 баллов.

Ранее стало известно, что в Татарстане доля отказов по всем кредитам увеличилась на 1% за месяц.

Зульфат Шафигуллин