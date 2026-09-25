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Экономика

В Татарстане объемы промпроизводства увеличились на 9% с начала года

09:59, 25.09.2026

Лучшая динамика — в отрасли мебели

В Татарстане объемы промпроизводства увеличились на 9% с начала года
Фото: Сергей Козлов

Объем промпроизводства в Татарстане в августе текущего года вырос на 3,5% в сравнении с аналогичным месяцем 2025-го и на 9% относительно июля 2026 года. Причем по итогам января-августа 2026 года он увеличился на 5,5%, следует из данных Татарстанстата.

Сильнее всего в республике в январе-августе 2026 года выросли объемы производства мебели (+19,7%), ремонта машин и оборудования (+17,2%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+12).

    При этом есть отрасли, где зафиксировано снижение объемов производства за упомянутый период. Среди них: лекарства (-26,6%), изделия из кожи (-22,4%), производство резины (-16%), неметаллической минеральной продукции (-7,2%) и других.

    Ранее сообщалось, что Татарстан усилит сотрудничество с ЦНИИчермет в производстве стали.

      Никита Егоров

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