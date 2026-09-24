Правительство завершает подготовку бюджета на 2027–2029 годы

Рост ВВП в 2027 году составит 1,4%, а к 2029 году ускорится до 2,4%

Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на 2027—2029 годы. Документ основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно прогнозу, рост ВВП в 2027 году составит 1,4%, а к 2029 году ускорится до 2,4%. Основным драйвером роста станет внутренний спрос. Доходы бюджета в 2027 году запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, к 2029 году они вырастут до 48,4 трлн. Расходы в 2027 году предусмотрены в размере 48,8 трлн рублей. На финансирование нацпроектов направят около 19 трлн рублей, поддержка регионов сохранится на уровне 2026 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Приоритетами расходов названы выполнение социальных обязательств (поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования), обеспечение обороны и безопасности, социальная помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей с особым вниманием к технологическому лидерству.

Одновременно подготовлены проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов. Бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2027—2029 годы превысит 63 трлн рублей. Средства предусмотрены на ежегодную индексацию пенсий, материнский капитал, детские пособия и помощь участникам СВО. Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования превысит 16 трлн рублей — деньги пойдут на бесплатную первичную и скорую помощь, диспансеризацию, высокотехнологичное лечение и зарплаты медицинских работников.

— В ходе работы над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы. Только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития. И конечно, безусловным приоритетом должно быть выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны, — отметил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство обновило программу развития угольной отрасли до 2050 года. В нее вошли модернизация технологической базы и освоение перспективных месторождений.

Алсу Сабирзанова