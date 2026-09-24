Рост экономики ускорится с 1,4% до 2,4% к 2029 году

Прогноз на 2026 год повышен до 0,6%

Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития на 2027—2029 годы. Ожидается, что рост экономики ускорится с 1,4% в 2027-м до 2,4% к 2029 году. Прогноз на 2026 год повышен до 0,6%, передает пресс-служба правительства.

Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до $66 к 2029-му. Прогноз по Urals вырос на $1—3: с $53 за баррель в 2027 году до $51 к 2029-му. Среднегодовой курс в 2026-м оценивается в 79,5 рубля за доллар, на 2027—2029 годы сохраняется прогноз постепенного ослабления рубля.

Потребительский спрос остается опорой роста экономики. В этом году ожидается его увеличение на 4,1%. Инфляция на конец 2026 года прогнозируется на уровне 6,8%, к концу 2027-го она вернется к 4%. В 2027 году начнется восстановление инвестиций, а к 2029-му их рост достигнет 3%.

Основой роста станут производства, работающие на внутренний рынок. Лидировать будет обрабатывающая промышленность с темпом около 3,5% в год. Самыми быстрорастущими сегментами названы фармацевтика, машиностроение, авиастроение и электроника. Высокие темпы также покажут туризм, ИТ и сельское хозяйство.

— В целом прогноз остается умеренно-консервативным. Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски, которые могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста, — подчеркнул Максим Решетников.

Отмечается, что представленная бюджетная конструкция создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности.

Ранее сообщалось, что правительство завершает подготовку бюджета на 2027—2029 годы. Документ основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития.

Алсу Сабирзанова