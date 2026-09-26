Азербайджан и Россия обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Новак пригласил азербайджанских коллег на форум «Российская энергетическая неделя»

Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили в Баку развитие двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского кабмина, передает ТАСС.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в промышленности, энергетике, транспорте и логистике.

В завершение встречи Новак пригласил азербайджанских коллег на форум «Российская энергетическая неделя», который пройдет 14–16 октября 2026 года в Москве.

Ранее сообщали, что Азербайджан запретил иранским авиакомпаниям полеты в страну. Причиной стали санкции США против Ирана.

Алсу Сабирзанова