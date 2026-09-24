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Экономика

Названы города России с наибольшим ростом среднедушевого дохода

15:01, 24.09.2026

Динамика роста зарплат в этих городах зафиксирована на уровне 21%

Названы города России с наибольшим ростом среднедушевого дохода
Фото: Артем Дергунов

Среднедушевые доходы жителей сильнее всего выросли в Артеме (Приморский край), Екатеринбурге и Батайске (Ростовская область). Динамика роста зарплат в этих городах по итогам января — сентября 2026 года зафиксирована на уровне 21%, пишет ТАСС.

В топ-10 также вошли Благовещенск (+20%), Миасс (+20%), Южно-Сахалинск (+19%), Новый Уренгой (+19%), Челябинск (+19%) и Хабаровск (+19%). В Долгопрудном, Петрозаводске и Каспийске отмечен рост на уровне 18%.

Сокращение показали Шахты, Камышин и Бердск (по -1%), а также Новошахтинск и Прокопьевск (по -6%).

При этом рейтинг городов России с самым высоким уровнем душевого дохода за девять месяцев 2026 года возглавили Москва (102 тыс. рублей в месяц), Химки (101 тыс. рублей) и Красногорск (101 тыс. рублей). В Артеме этот показатель составляет 65 тыс. рублей в месяц, в Екатеринбурге — 87 тыс. рублей, в Батайске — 71 тыс. рублей.

Ранее в Минфине предложили изменить ставку НДФЛ для пассивных доходов россиян.

Никита Егоров

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Экономика

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