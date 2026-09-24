В Минфине предложили изменить ставку НДФЛ для пассивных доходов россиян

Планируемая унификация коснется примерно 6% населения

Министерство финансов России в рамках бюджетного пакета представило предложение внести изменения в Налоговый кодекс, направленные на укрепление бюджетной системы. Одним из основных пунктов является идея о включении пассивных доходов в основную налоговую базу по НДФЛ, что позволит унифицировать уровень налогообложения доходов граждан с применением ставок 13-22%.

Планируется, что к налогооблагаемым доходам будут относиться доходы от дивидендов, долевого участия, проценты по вкладам, операции с ценными бумагами и цифровыми правами, а также доходы от продажи имущества, по договорам страхования и дарения. В настоящее время эти доходы облагаются налогом по ставкам 13-15%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Министерство утверждает, что новая ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от источника его получения, что больше соответствует идее о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Важно отметить, что предлагаемые изменения не затронут действующую преференцию для малых вкладов, где установлен необлагаемый налогом порог до 1 млн рублей. Кроме того, изменения не будут распространяться на доходы граждан, участвующих в специальной военной операции (СВО). По оценкам министерства, планируемая унификация коснется примерно 6% населения с налогооблагаемыми доходами, что составляет около 4 млн граждан.

Также министерство предлагает установить НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, и ввести таможенный сбор 100 рублей для покупок из-за рубежа стоимостью до 200 евро.

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Никита Егоров