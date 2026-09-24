Международные резервы России за неделю сократились на $10 млрд

На 18 сентября они составили $748,2 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Международные резервы России на 18 сентября 2026 года составили $748,2 млрд, уменьшившись за неделю на $10 млрд, или на 1,3%. Об этом сообщается в материалах Банка России, передает ТАСС.

По данным регулятора, снижение произошло в основном из-за отрицательной переоценки. На 11 сентября объем резервов составлял $758,2 млрд.

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы Банка России и правительства РФ. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

Ранее сообщалось, что ЕС почти за три года передал Киеву 8 млрд евро из прибыли активов России. Из этой суммы свыше 3,5 млрд евро направлено на закупку вооружения.

Алсу Сабирзанова