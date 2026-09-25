В Татарстане в августе сократился средний срок потребкредита

Самые длительные сроки таких займов зафиксированы в Санкт-Петербурге

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

В Татарстане средний срок потребительского кредита по итогам августа 2026 года составил 2,48 года. Это на 0,45 года, или на 15%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из аналитики НКБИ.

Самые длительные сроки потребкредитов зафиксированы в Санкт-Петербурге (3,19 года), Москве (2,88) и Тюменской области (2,6), а самые краткосрочные — в Приморском (2,05), Хабаровском (2,16) краях и Ростовской области (2,18).

В среднем же по России средний срок потребительских кредитов составил 2,39 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,1%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— После пиковых значений в августе 2025 года (3,0 года) в последующие месяцы средний срок кредита наличными существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,0—2,4 года. При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане лимит по кредитным картам сократился почти на 8% в августе.

При этом республика попала в топ-10 регионов России по сумме кредитов, выданных бизнесу.

Никита Егоров