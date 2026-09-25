Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды с доходностью 5,1% годовых

Общая сумма выплат составит около 76,5 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

ПАО «Татнефть» выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 32,8 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. Данное решение утвердил совет директоров компании, следует из сообщения, опубликованного на сервере раскрытия корпоративной информации.

Общая сумма выплат составит около 76,5 млрд рублей. Реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, закроют 13 октября.

Отметим, что по состоянию на 10:48 мск ценные бумаги нефтяника на Московской бирже стоят 635 рублей за 1 штуку. При текущих котировках дивидендная доходность составит 5,16% годовых.

Ранее сообщалось, что в Минфине предложили изменить ставку НДФЛ для пассивных доходов россиян.

Никита Егоров