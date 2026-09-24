Глава ВТБ объяснил, что мешает российской экономике
Для сдерживания инфляции банки увеличивают выдачу корпоративных кредитов и сокращают в рознице
Инфляция является главным врагом для экономики, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на ХХІІI Международном банковском форуме.
— У нас сегодня главный враг — это инфляция. Для того чтобы инфляция не росла, нам нужно минимизировать количество денег в экономике, — сказал он.
При этом он отметил, что большие бюджетные ресурсы получает оборонный комплекс страны. Чтобы не сдержать инфляцию, банки сдерживают кредитование, что является правильным, сказал он.
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