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Глава ВТБ объяснил, что мешает российской экономике

14:45, 24.09.2026

Для сдерживания инфляции банки увеличивают выдачу корпоративных кредитов и сокращают в рознице

Глава ВТБ объяснил, что мешает российской экономике
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Инфляция является главным врагом для экономики, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на ХХІІI Международном банковском форуме.

— У нас сегодня главный враг — это инфляция. Для того чтобы инфляция не росла, нам нужно минимизировать количество денег в экономике, — сказал он.

При этом он отметил, что большие бюджетные ресурсы получает оборонный комплекс страны. Чтобы не сдержать инфляцию, банки сдерживают кредитование, что является правильным, сказал он.

Луиза Игнатьева

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