В Татарстане лимит по кредитным картам сократился почти на 8% в августе

Динамика снижения объемов в республике оказалась сильнее, чем в среднем по России

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По итогам августа 2026 года в Татарстане выдали кредитных карт с совокупным денежным лимитом в 3,96 млрд рублей. Это на 7,9% меньше, чем было зафиксировано в августе 2025-го, следует из аналитики НКБИ.

Максимальные лимиты по «кредиткам» — у Москвы (16,08 млрд, -9,5% за год), Московской области (10,5 млрд, -7,7% за год), Санкт-Петербурга (7,19 млрд, -13,1% за год). Отметим, что Татарстан по данному показателю занял 9-е место среди регионов России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по России объем лимитов по выданным новым кредитным картам в августе 2026 года составил 151,3 млрд рублей. Это на 7,2% меньше, чем было в аналогичном месяце 2025-го.

— Выдача кредитных карт (включая объемы лимитов по ним), в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в августе 2024 года (т.е. до падения выдачи розничных кредитов, связанного с мероприятиями регулятора по «охлаждению» кредитного рынка) было выдано в 1,5 раза больше кредиток (2,1 млн ед.), чем в августе 2026 года (1,4 млн ед.). При этом объем лимитов по выданным 2 года назад кредиткам (243,0 млрд руб.) оказался в 1,6 раза больше аналогичного показателя августа текущего года (151,3 млрд руб.). Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов по сумме кредитов, выданных бизнесу.

Никита Егоров