Названы регионы-лидеры России по сумме кредитов, выданных бизнесу

Татарстан в данном рейтинге оказался на седьмом месте

Фото: Роман Хасаев

В 10 регионах России совокупная сумма кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям по итогам января — июля 2026 года, достигла 1 трлн рублей и выше. Максимальный показатель — у Москвы: 32,3 трлн рублей, следует из документации Центробанка РФ.

На втором месте рейтинга по этому критерию расположилась Московская область с результатом в 5,7 трлн рублей, что почти в шесть раз меньше, чем в Москве. На третьем — Санкт-Петербург, где объемы выдач оказались на 300 млрд меньше, чем у Мособласти (5,4 трлн). Четвертое место занял Краснодарский край — 3,5 трлн, или на 1,9 трлн рублей меньше, чем в культурной столице. Пятое место досталось Ленинградской области — 3,1 трлн рублей. Это на 400 млрд рублей меньше краснодарского показателя.

На шестом месте — Свердловская область (2,3 трлн, или на 800 млрд рублей меньше, нежели в Ленобласти), седьмое место — за Татарстаном (1,7 трлн, или на 600 млрд рублей меньше в сравнении с предыдущей областью).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На 8—10-м местах топа — Ямало-Ненецкий автономный округ (1,1 трлн), Пермский край (1,1 трлн) и Тульская область (1 трлн). У обладателей последних трех мест объемы выданных кредитов оказались на 600—700 млрд рублей меньше, чем в Татарстане.

Отметим, что в Москве сумма выданных кредитов оказалась на 29,8% больше, чем во всех регионах, занявших 2—10-е места (совокупно в девяти субъектах из топовой десятки выдали займов на 24,9 трлн рублей).

В целом по России по итогам первых семи месяцев 2026 года объем кредитов, предоставленных юрлицам и ИП, составил 80,3 трлн рублей.

Подробнее о том, кто оказался в лидерах по просроченной задолженности по кредитам и аутсайдерах рейтинга по обоим параметрам, а также какой объем кредитов выдан в республике в иностранной валюте, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров