Минфин России внес в правительство бюджетный пакет

В него также включили проект о бюджете РФ на 2027—2029 годы

Министерство финансов России представило правительству пакет законопроектов, в который вошли проекты бюджета России на 2027—2029 годы, а также законопроект с особенностями исполнения федерального бюджета на этот трехлетний период и изменения в Налоговом кодексе РФ, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. Эта информация содержится в сообщении пресс-службы Минфина.

Бюджетная политика на следующие три года будет сосредоточена на выполнении всех социальных обязательств государства, удовлетворении потребностей в области обороны и безопасности, социальной поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также на обеспечении технологического лидерства.

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета в 2027 году составит около 2% ВВП.

Никита Егоров