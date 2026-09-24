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Минфин России внес в правительство бюджетный пакет

12:46, 24.09.2026

В него также включили проект о бюджете РФ на 2027—2029 годы

Минфин России внес в правительство бюджетный пакет
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Министерство финансов России представило правительству пакет законопроектов, в который вошли проекты бюджета России на 2027—2029 годы, а также законопроект с особенностями исполнения федерального бюджета на этот трехлетний период и изменения в Налоговом кодексе РФ, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. Эта информация содержится в сообщении пресс-службы Минфина.

Бюджетная политика на следующие три года будет сосредоточена на выполнении всех социальных обязательств государства, удовлетворении потребностей в области обороны и безопасности, социальной поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также на обеспечении технологического лидерства.

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета в 2027 году составит около 2% ВВП.

Никита Егоров

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