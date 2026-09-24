МСБ предложат меры по снятию напряжений от последствий ударов БПЛА — Аксаков

На следующей неделе Госдума рассмотрит конкретные предложения по реструктуризации кредитов пострадавших от атак предприятий

Фото: Динар Фатыхов

Просрочка по кредитам у корпоративных заемщиков выросла на 4%, но особенно быстро растет у малого и среднего бизнеса, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

— Ухудшение кредитного портфеля заемщиков связано с внешними атаками на инфраструктуру. Для пострадавших предприятий готовят меры, которые «снимум напряжение», — отметил Аксаков. Речь идет о реструктуризации кредитов селлеров, пострадавших на маркетплейсах, а также сельхозпредприятий. На следующей неделе будут рассмотрены конкретные предложения, сообщил он.

С начала года объем кредитного портфеля заемщиков вырос на 5,4%, что свидетельствует о стабильной динамики развития бизнеса. По его прогнозу, к концу года выдача кредитов увеличится до 11%.

Луиза Игнатьева