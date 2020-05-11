Лучший бомбардир Суперлиги Музай может перейти в «Урал»

Польский диагональный Мачей Музай близок к переходу в уфимский «Урал», сообщает агент волейболиста Анджей Гжыб.

— Мачей на 99 процентов присоединится к «Уралу». Этот один процент висит над ним уже почти месяц. Мы также общаемся с «Кузбассом», и этот вариант еще не исключен, — сказал Гжыб.

По словам агента, единственной помехой для принятия окончательного решения является занятость губернаторов регионов из-за коронавируса. Именно от них зависит будущее клубов и их финансирование на следующий год.

В прошедшем сезоне Музай выступал за «Газпром-Югру». В ее составе он набрал 436 очков и стал лучшим бомбардиром Суперлиги.