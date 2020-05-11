СМИ: Беднорж заработает в «Зенит-Казань» 900 тысяч евро за сезон
Польский новичок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Бартош Беднорж будет зарабатывать в составе казанцев 900 тысяч евро за сезон. Об этом сообщает польское издание sport.tvp.pl.
Таким образом, Беднорж станет одним из самых высокооплачиваемых игроков казанского клуба в следующем сезоне.
Сразу после подписания контракта с «Зенитом», поляк назвал соглашение с новым клубом «исполнением своей мечты».
В минувшем сезоне Беднорж выступал за итальянскую «Модену», где набрал 301 очко в 20 матчах чемпионата Италии и стал вторым по результативности игроком команды.СпортВолейболОбществоЭкономика Татарстан
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