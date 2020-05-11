СМИ: Беднорж заработает в «Зенит-Казань» 900 тысяч евро за сезон

Польский новичок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Бартош Беднорж будет зарабатывать в составе казанцев 900 тысяч евро за сезон. Об этом сообщает польское издание sport.tvp.pl.

Таким образом, Беднорж станет одним из самых высокооплачиваемых игроков казанского клуба в следующем сезоне.

Сразу после подписания контракта с «Зенитом», поляк назвал соглашение с новым клубом «исполнением своей мечты».

В минувшем сезоне Беднорж выступал за итальянскую «Модену», где набрал 301 очко в 20 матчах чемпионата Италии и стал вторым по результативности игроком команды.