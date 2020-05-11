Где в Казани получить бесплатную маску, перчатки и обработать руки санитайзером

Фото: Илья Репин

Из дефицита — в бесплатный обязательный атрибут

Еще совсем недавно защитных масок было не достать даже в аптеках: страна дружно перешла на режим изготовления многоразовых тканевых (в том числе и дизайнерских) масок. Но, кажется, времена их дефицита прошли. После введения строгого масочного и перчаточного режима торговые сети быстро перестраиваются под своих покупателей. Многие обычные торговые сети решили проблему индивидуальной защиты, с которой не могли справиться продавцы медикаментов.

Сегодня в Татарстане эти средства можно получать бесплатно на кассах некоторых крупных ретейлеров. Сегодня очевидцы сообщали «Реальному времени», что воспользовались такой возможностью: получили одноразовые маски в «Пятерочке». В «Ашане», по рассказам наших источников, покупателям предоставляют маски из спанбонда (или заготовки для их изготовления) и перчатки, в «Перекрестке» — перчатки. Отстает «Магнит» — масок и перчаток там не предлагают, зато в свободном доступе на кассах стояли бутыли с санитайзером, чтобы все желающие смогли обработать руки.

Маски — для здоровья покупателей и продавцов

— Маски мы предоставляем во всех магазинах страны нашим клиентам для их безопасности при совершении покупок. Таким образом пытаемся обезопасить и наших сотрудников в том числе. У всех наших работников есть запас масок для смены и на дорогу домой. Для нашего руководства главный приоритет — здоровье людей. Такая акция продлится, пока не снимут масочный режим, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь торговой сети «Ашан» Мария Свистунова.

Правда, она не готова разглашать информацию по поводу того, в какую сумму ретейлеру обходится здоровье сотрудников и посетителей. Представитель компании пояснила, чтобы совершить покупку в магазине, человек может прикрыться шарфом, платком или купить обычную медицинскую маску. Если он не хочет покупать, то может ее сделать сам. В торговых точках «Ашана» есть заготовки для масок из легкого материала — спанбонда, с инструкцией. Причем в некоторых других торговых сетях магазинах упаковка подобной ткани на 50 штук стоит в пределах 70 рублей — в общем, тоже хороший выход.

— В каждом магазине нашей сети по-разному подходят к этому. В некоторых делают эти маски заранее, в стерильных условиях, а в каких-то — покупатель сам быстро может соорудить из того, что уже подготовлено для него на стойке, — прокомментировала Свистунова.

По перчаткам централизованного решения по стране у торговой сети нет. Это зависит от правил, введенных в регионе, добавила пресс-секретарь. Как мы знаем, в казанских «Ашанах» перчатки сегодня выдавали.

Жизнь в масках и перчатках

Напомним, к таким мерам магазины перешли в связи с тем, что в республике объявили с 12 мая неукоснительное исполнение санитарно-гигиенических правил. В постановлении, выпущенном вчера, все подробно прописано.

С 12 мая отменяется система СМС-сообщений для граждан и справки с работы для выхода из дома. Но при выходе из дома обязательно носить маску. В торговых организациях и транспорте обязательны также перчатки (любые, которые есть у гражданина). Работа предприятий предусматривает измерение температуры тела каждому работнику, наличие масок, санитайзеров, социальное дистанцирование и ограничение контактов. Исчерпывающий перечень изложен в постановлении кабмина.

Екатерина Аблаева