Соцсети: в казанском метро запретили вход пассажирам без масок и перчаток
В казанском метрополитене запретили вход пассажирам без масок и перчаток. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Отмечается, что людей, которые пытаются пройти без средств индивидуальной защиты, разворачивают сотрудники «подземки».
Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане отменили систему СМС-пропусков. Однако стал обязательным масочный режим.ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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