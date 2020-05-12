Соцсети: в казанском метро запретили вход пассажирам без масок и перчаток

В казанском метрополитене запретили вход пассажирам без масок и перчаток. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что людей, которые пытаются пройти без средств индивидуальной защиты, разворачивают сотрудники «подземки».

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане отменили систему СМС-пропусков. Однако стал обязательным масочный режим.