Открытие памятника Советскому солдату, «Бессмертный полк» онлайн — как Татарстан отпраздновал 75-летие Победы

Обзор главных событий минувшей недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

Фото: Ринат Назметдинов

Три четверти века исполнилось с того момента, когда над берлинским Рейхстагом поднялся красный флаг, знаменующий окончание войны. 9 мая 1945 года фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. О том, какую роль сыграла в приближении Победы наша республика, о героях-татарстанцах и том, как в Татарстане отпраздновали 75-й День Победы, — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Без парада и в масках

Пандемия COVID-19 активно вмешивается в нашу жизнь, заставляя менять привычный уклад и по-новому смотреть на многие вещи. Но есть нечто незыблемое. И День Победы — праздник, отменить который не в силах даже смертельно опасная болезнь. Он просто перешел в другой формат. Так, не ветераны собрались на главной площади Казани, чтобы принять участие в торжественном параде и проходе военной техники, а сам парад пришел к ним. Прямо во дворы. Под окна. К каждому из фронтовиков, ковавших Победу на полях сражений. На то, как к подъездам обычных домов подходит Т-34 и бронемобили со звучащими из репродукторов военными песнями и словами поздравления и благодарности, соседи смотрели с удивлением, а ветераны со слезами.

— Замечательно, такого в жизни я не видел, большое спасибо всем, кто устроил этот праздник, — поделился с журналистами программы «7 дней» фронтовик Тауфик Шамгунов. И к этим его словам с охотой присоединяются и другие ветераны. А еще говорят о том, что такое внимание в столь сложное время и сил, и бодрости добавляет, чтобы противостоять коронавирусу.

В День Победы, пусть не столько вживую, сколько с помощью журналистов и съемочных групп, принять участие в праздновании смог каждый. И услышать поздравление президента, и увидеть возложение цветов у Вечного огня, и стать свидетелем открытия в парке Победы, ставшем в этом году центральной площадкой празднования, памятника Советскому солдату.

В парке Победы открылся памятник Советскому солдату. Фото Рината Назметдинова

— Это памятник всем жителям Татарстана, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной. Из 700 тысяч земляков каждый второй погиб за Родину. Память о героях будет вечно жить в наших сердцах, — подчеркнул на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов.

Еще один не менее преисполненный трагизма и силы монумент был открыт в День Победы в деревне Верхний Багряж Заинского района. Памятник Матери. Прообразом скульптуры стала местная жительница Акулина Чернова, отдавшая войне шестерых сыновей.

В Набережных Челнах руководство города лично поздравило ветеранов по телефону, а по улицам прошел парад ретромобилей времен войны. В Альметьевске цветы легли к подножию полностью обновленного силами и на средства нефтяников монумента. Поздравили ветеранов нефтехимики Нижнекамска. НКНХ к юбилею Победы подарил городу обновленный музей Великой Отечественной войны. Пока он работает онлайн, но после того, как режим самоизоляции станет историей, его двери откроются для посетителей и в реальности. Компании Группы ТАИФ дошли с подарками и продуктовыми наборами до каждого подшефного ветерана. В Елабуге каждого фронтовика навестила специальная агитбригада. И так — в каждом районе республики.

Свой подарок ко Дню Победы приготовили и татарстанские летчики. В небо поднялись три вертолета, несущие Знамя Победы, российский триколор и флаг Татарстана. Пролет легендарного стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» видели, наверное, из всех уголков Казани.

Но даже не это, наверное, стало «фишкой» праздника, а настоящее, несмотря на ограничения и запреты, единение народа в рамках акции «Поем двором», когда люди с портретами своих ветеранов-героев, приготовленными для не состоявшегося шествия «Бессмертного полка», выходили на балконы и все вместе пели песни военных лет.

Жители Казани слушают сообщение Совинформбюро. Фото из Музея-мемориала Великой Отечественной войны

Татарстан в годы войны

В первые, самые тяжелые годы Великой Отечественной войны более трети населения Советского Союза оказалось на оккупированной фашистами территории. Снабжение армии и населения всем необходимым легло на оставшуюся часть — восточные регионы, в том числе Татарскую АССР, промышленность которых в самые сжатые сроки была переведена на фронтовые заказы. Казанский кетгутный завод оказался единственным в СССР, выпускавшим нити кетгута. Те самые, без которых было невозможным проведение хирургических операций.

От ужасов войны в Татарстан были спасены сотни тысяч нужных стране специалистов-производственников с семьями, творческая интеллигенция. Их всех нужно было разместить, накормить. Республика приняла 70 эвакуированных предприятий, в том числе Московский авиационный завод, Ленинградский авиационный завод, Воронежский моторостроительный завод, 2-й Московский часовой завод, Ленинградский авиационный завод №387, 22-й завод имени Горбунова — флагман авиастроения Советского Союза. Спустя считанные недели, заводы начинали производство необходимой фронту продукции. Каждый шестой самолет был произведен в годы войны — в Казани. К станкам, взамен ушедших на фронт мужчин, встали женщины, старики, дети. На воде громили врага бронекатера, построенные на Зеленодольском заводе им. Горького. «Татарские бычки» — так называл бронекатера маршал Чуйков, легендарный командующий 62-й армией, защищавшей Сталинград, — помогли удержать город.

К осени 1942 года ТАССР стала крупнейшим поставщиком боеприпасов, вооружения и снаряжения для Красной Армии. Более 600 наименований военной продукции производилось на заводах, предприятиях и фабриках республики. Именно Казанский пороховой завод выпускал заряды для реактивных минометов «Катюша». Секретную формулу взрывчатки так и не сумели раскрыть германские специалисты.

Легкая промышленность Татарстана поставляла на фронт армейские шапки, рукавицы, шлемофоны, комбинезоны, обувь. Всего 200 наименований продукции, так необходимой солдатам.

Трактора и кони были нужны фронту. А еще было нужно продовольствие. Поля сельчане обрабатывали на быках и коровах и, сами будучи переведены на карточную систему питания, отправляли бойцам миллионы пудов зерна, картофеля и овощей, мяса, молока. Несмотря на все тяготы, недоедание, усталость, до небывалых масштабов развернулось донорское движение. Жители Татарстана сдали для помощи раненным воинам 42 тыс. литров крови.

Сдача зерна государству на ссыпном пункте Высокогорского района ТАССР. 1943 г. Фото из Национального архива РТ

Из 11 302 Героев Советского Союза, 161 — татарин

Высшая боевая награда СССР — «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. За годы войны звания были удостоены 11 302 человека. Представители почти всех народов огромной страны. В том числе русские — 7998, украинцы — 2021, белорусы — 299, 161 татарин, 107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца, 38 башкир, 31 осетин, 18 марийцев, 16 туркмен, 15 литовцев, 15 таджиков, 12 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 8 карелов, 8 калмыков, 6 кабардинцев, 6 адыгейцев, 6 чеченцев, 4 абхаза, 2 якута, 2 молдаванина, 1 тувинец, 5 крымских татар, среди них летчик Амет-хан Султан — дважды.

В течение первого же месяца войны добровольцами на фронт из Татарстана ушли десятки тысяч бойцов. А за годы Великой Отечественной из республики, население которой тогда насчитывало едва 2,8 млн человек, воевать ушли 700 тыс. Практически в каждой воинской части, гарнизоне, пограничной заставе служили выходцы из республики. В годы Великой Отечественной войны на территории ТАССР были развернуты учебные части по подготовке танкистов, артиллеристов, пехотинцев, связистов, лыжников, парашютистов-диверсантов, медиков.

Дмитрий Кокорев вступил в бой в первые же минуты войны. Командир звена 124-го истребительного полка, когда закончились патроны, пошел на таран, сохранил машину и смог дотянуть до своего аэродрома. Погиб в октябре 1941 года. Под Ленинградом.

Среди защитников Брестской крепости — уроженец Пестречинского района майор Петр Гаврилов, сумевший сплотить вокруг себя уцелевших бойцов и державший оборону настолько смело, что вызывал у немцев изумление. Он — один из немногих выживших в том бою. Израненным майор попал в плен. Был освобожден. В 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Магуба Сыртланова — одна из тех летчиц, которых немцы прозвали «ночными ведьмами». На легких ПО-2, при выключенных моторах, в темноте, они бесстрашно заходили на вражеские позиции и их бомбы несли хаос и смерть в боевых порядках врага. За каждый сбитый ПО-2 германское командование обещало железный крест и денежную премию.

Авиашкола. Слева в 1-м ряду Магуба Сыртланова. Фото tatfrontu.ru

Газианур Гафиатуллин в сражении под Псковом собственным телом закрыл амбразуру дзота, обеспечив продвижение отряда. Вали Хазиев из Сабинского района при форсировании Двины сумел уничтожить пулеметную точку врага и, будучи раненым, продолжил бой.

Героична судьба 86-й стрелковой дивизии имени Верховного Совета ТАССР, неделю продолжавшей удерживать государственную границу в самом начале войны. В Смоленском сражении под Оршей отличилась 18-я Казанская стрелковая дивизия, на несколько суток связавшая крупные немецко-фашистские части боем. 54-я и 69-я гвардейские стрелковые дивизии бились за Сталинград, как и сформированная под Кукмором 147-я дивизия, которая оказалась на острие атаки немецких войск и, будучи почти полностью уничтоженной, не позволила фашистам расширить наступательный плацдарм. Из 165 уцелевших бойцов 27 были представлены к званию Героя. В разгроме фашистских войск под Москвой принимала участие 352-я стрелковая дивизия, сформированная в Бугульме. 334-я стрелковая дивизия, формировавшаяся в Казани, в боях под Москвой освободила от немцев 302 населенных пункта. 146-я дивизия принимала участие во взятии Берлина, как и 76-я гвардейская, под командованием татарстанца — генерал-майора Александра Кирсанова. На боевых самолетах 202-й Среднедонской авиационной дивизии Пе-2 красовалась надпись «Совет Татарстаны», а налетами руководил бывший казанский рабочий Алексей Федоров.

Казанский обвод

13 октября 1941 года, когда германская армия активно рвалась к Москве, Казань, которой в случае поражения советских войск под столицей, предстояло стать одним из крупных узлов обороны, начала готовиться к возможным атакам. Было принято решение о строительстве оборонительных сооружений — «Казанского обвода», полукольцом опоясывавшего столицу Татарстана и Зеленодольск. Почти голыми руками. Женщины, дети, старики, прорыли сотни километров противотанковых рвов, траншей, окопов, построили командные пункты, бункеры, землянки.

На строительство важнейшего объекта свозились жители 37 районов республики. Сотни тысяч человек. Зима в 41 году наступила рано, и уже в ноябре ударили 40-градусные морозы. Полуголодные люди лопатами, кирками, кувалдами буквально вгрызались в заледеневшую землю, отрывая противотанковые рвы шириной 7 метров и глубиной 3 метра. Обморожения, болезни, смертельная усталость. Все это и сегодня помнят участники того строительства. Но помнят и то, что это было нужно Родине. 331 км оборонительной линии, 931 дзот, 392 командных пункта, 419 землянок. Сегодня совершить подобное — кажется не реальным. 11 февраля 1942 года работы были завершены.

До конца 1943 года фашисты не верили в то, что их отлаженную военную махину кто-то способен остановить. В июле 1942 и августе 1943 годов, как подтверждено официальным документами, самолеты-разведчики делали снимки предприятий оборонного комплекса Казани и Зеленодольска, сооружений «Казанского обвода». Но их планам прорваться за Волгу не было суждено сбыться.

Строительство оборонительных рубежей. Казанский обвод, 1941 год. Фото из Виртуального музея Великой Отечественной войны РТ (tatfrontu.ru)

Сегодня от защитных сооружений почти ничего не осталось. В 70-х годах, не снимая грифа «секретно», фортификационная линия была признана подлежащей рекультивации. Участок остался только в Кайбицком районе. Но эта страница истории республики должна быть отображена в летописи Великой Отечественной войны — уверены историки, сегодня по крупицам собирающие информацию о грандиозной стройке и безвестных бойцах трудового фронта, отдавших здоровье и жизни на строительстве «Казанского обвода».

Узнать больше об этих событиях, вместе со съемочной группой телеканала «Новый век» вспомнить название самого известного в Казани памятника войне и имя его автора и узнать, как не только винтовкой, но и пером воевали татарстанские писатели, композиторы, музыканты в годы Второй мировой войны, можно 11 мая ровно в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

