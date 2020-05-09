75-летие Великой Победы в Казани: поздравление ветерана и цветы к мемориалу в парке Урицкого

Сегодня, в день 75-летия Великой Победы, в Казани проходит череда праздничных мероприятий. Так, участники общественной организации «Авторетроклуб-21» проехали на автомобилях военных лет от площади Первого Мая через мемориал в парке им. Урицкого, парк Победы до Вечного огня в парке им. Горького. В Московском районе Казани колонна задержалась у дома, где живет ветеран войны Александр Малов, чтобы поздравить его с праздником.