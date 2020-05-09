75-летие Великой Победы в Казани: памятник Советскому солдату и парад исторической бронетехники

Сегодня, в День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Казани открылся новый памятник. Из-за эпидемиологической ситуации мероприятие прошло в ограниченном формате, с минимальным количеством участников. Памятник Советскому солдату в парке Победы вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым открывали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин.

Традиционный парад Победы в этом году пришлось перенести, но по улицам Казани проехала колонна техники времен Великой Отечественной войны и раритетные бронеавтомобили.