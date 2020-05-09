Вертолеты пронесли над Казанью копию Знамени Победы — видео

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В День Победы над Казанью три вертолета пронесли копию Знамени Победы, флаг Татарстана и флаг России, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Потом эти же флаги подняли в воздух три воздушных шара.

«Для меня это великая честь, скажем так, легкое волнение. Все-таки задачу надо выполнить, чтобы все это было красиво», — рассказал командир группы Владислав Перепелкин.

Полетал над Казанью и стратегический бомбардировщик Ту-160, который принимал участие в авиапараде в Москве.