Молодежь Татарстана сегодня организует концерты во дворах ветеранов

Молодежные организации Татарстана сегодня проведут два концерта #ПОЕМДВОРОМ для чествования ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и тружеников тыла. Об этом сообщили в пресс-службе Минмола РТ.

Первый концерт пройдет в 12.00 во дворе труженика тыла, ветерана вневедомственной охраны Росгвардии Талгата Янбекова. Второй организуют участники арт-кластера «Таврида», он пройдет с 18.00 до 19.10 во дворе ветерана Великой Отечественной войны, капитана первого ранга Рустама Хабибуллина. Концерт состоится по адресу ул. Восход, 16.

Кроме того, в 19.00, после окончания минуты молчания на федеральных телевизионных каналах, всем жителям Татарстана предлагают исполнить песню «День Победы» на своих балконах с портретами участников Великой Отечественной войны.

Подробнее о том, как будут чествовать ветеранов 9 мая в условиях самоизоляции, — в материале «Реального времени».