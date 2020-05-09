Минниханов: мы обязательно преодолеем коварный недуг и встретимся на параде Победы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана выступил с обращением по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Никому из нас нет необходимости объяснять, какое чудовищное горе принесла эта проклятая война родной стране и всему нашему многонациональному народу: ведь не было ни одной семьи, где ни провожали бы со слезами на фронт мужей, сыновей и дочерей, где ни получали бы похоронок и сообщений о без вести пропавших. Навсегда на нашей земле и в сердцах людей остались незаживающие раны от тысяч сожженных городов и сел, разрушенных фабрик и заводов, уничтоженных памятников культуры. И никакие домыслы, никакие фальсификации не способны стереть эту священную память, как и принизить тот неоценимый вклад, который советский воин-освободитель внес в избавление Европы и всего человечества от ужасов «коричневой чумы», — приводит текст обращения пресс-служба главы РТ.

По словам Минниханова, в армию от Татарстана тогда было призвано более 700 тыс. человек, но «больше половины не вернулись к родным очагам». 225 татарстанцев получили Героя Советского Союза, 48 фронтовиков стали почетными кавалерами ордена Славы. В целом более 200 тысяч уроженцев Татарстана награждены орденами и медалями.

Также Татарстан поставлял вооружение, снаряды, продовольствие, хирургические принадлежности, принимал блокадников и лечил бойцов.

Напомним, в этом году перенесли парад Победы и все праздничные мероприятия.

«Но я убежден, что каждый из нас достойно встретит 9 Мая в кругу семьи, своих родных и близких, в полной мере выразив чувства высокой признательности и благодарности нашим горячо любимым ветеранам. А после того, как нашими совместными усилиями будет преодолен этот коварный недуг, все мы обязательно встретимся на параде Победы, в строю Бессмертного полка, на торжественных концертах и салютах», — отметил президент РТ.

«Пусть безжалостное пламя войны никогда больше не опалит нашу землю, а завоеванное в боях Знамя Победы всегда гордо развевается над нашей несокрушимой державой!» — заключил Минниханов.