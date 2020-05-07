Карантинное межсезонье КХЛ: Мозякина поставили на место, Брагин готовится сменить Кудашова

О самых важных событиях в лиге после завершения сезона

Хоккея в России нет уже почти два месяца — коронавирус приостановил, а затем завершил сезон еще в марте. Однако за это время произошла уйма интересных событий. Новая вирусная реальность диктует новые правила в Континентальной хоккейной лиге — клубы начинают испытывать финансовые проблемы, игрокам уменьшают контракты в 2—3 раза, а неопределенность с возобновлением сезона в НХЛ то и дело меняет трансферные расклады в обеих лигах. Мы уже подробно освещали ключевые события последнего времени в «Ак Барсе», «Нефтехимике» и «Салавате Юлаеве», в этом же тексте расскажем о ключевых событиях в лиге. Десятка самых важных событий карантинного межсезонья КХЛ — в материале «Реального времени».

Потолок зарплат не тронули

Президент КХЛ Алексей Морозов занял свой пост в феврале нынешнего года. Сразу же на его долю выпали такие проблемы, с которыми два предыдущих руководителя лиги (Александр Медведев и Дмитрий Чернышенко) не сталкивались и близко. В ситуации с коронавирусом и своевременной остановкой сезона Морозов дал осечку, а вот в вопросе жесткого потолка зарплат проявил принципиальность. Зарплатный фонд для каждого клуба в 900 миллионов рублей не тронут и будет введен со следующего сезона.

Хотя даже сам факт того, что в КХЛ в принципе выносили на обсуждение вопрос об изменении уже принятого решения, не красит организацию. Понятно, что ситуация с пандемией во всем мире вносит коррективы на всех спортивных фронтах, но в таком случае правильно бы было говорить не об увеличении зарплатного потолка, а о его понижении. Совсем недавно лига предоставила отчеты о доходах и спонсорских выплатах клубам, и это просто несерьезные цифры. Между 24 клубами распределят сумму порядка 500 миллионов рублей — в НХЛ должны посмеяться.

Главными сторонниками идеи об увеличении потолка были представители ЦСКА, московского «Динамо» и, как это ни странно, президент ФХР Владислав Третьяк. Довод о том, что нынешние зарплаты не позволят сохранять в лиге ведущих хоккеистов опровергается тем, что лучшие все равно будут уезжать за океан, как это делали даже в сытые годы КХЛ. А переплачивать средним игрокам уже давно пора перестать.

В ситуации с коронавирусом и своевременной остановкой сезона Морозов дал осечку, а вот в вопросе жесткого потолка зарплат проявил принципиальность. Фото khl.ru

Минус «Адмирал». Кто следующий?

Дальневосточный клуб был принят в лигу еще в 2013 году и сразу же афишировался как полностью дотационный проект, который создавался государством ради поднятия имиджа хоккея в Приморье. Во Владивостоке «Адмирал» полюбили, команда выходила в плей-офф, но из клуба все равно регулярно приходили новости о финансовых проблемах, а состав регулярно перетряхивался. Поэтому тот факт, что «моряки» объявили об игровой паузе на год (официально формулировка выглядит так), никого не удивил. Для лиги даже хорошо, что там не тянули с объявлением решения до лета, так бы снова пришлось перекраивать календарь будущего сезона, как это бывало в предыдущие годы, когда те или иные клубы покидали КХЛ.

Но если с «Адмиралом» все понятно было давно, то сейчас на повестке дня гораздо более важный вопрос: кто следующий? Начались некоторые проблемы с выплатами в Уфе, но в то, что даже на фоне большого кризиса «Салават Юлаев» может перестать существовать, верится с трудом. По последней информации самый реальный кандидат на выход из КХЛ — это минское «Динамо». Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже давно недоволен результатами выступления команды в лиге, а также организацией рабочего процесса в клубе и будет лично принимать решение о том, помочь ли динамовцам с финансами или они ограничатся на будущий год выступлением во внутреннем чемпионате. Также в группе риска находятся хабаровский «Амур», казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь». Однако с нынешней кризисной ситуацией на фоне пандемии «бомбануть» может где угодно.

Если с «Адмиралом» все понятно было давно, то сейчас на повестке дня гораздо более важный вопрос: кто следующий? Фото hcadmiral.ru

Мозякин доигрался

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, пожалуй, лучший игрок в истории КХЛ, если оперировать только цифрами. Он установил все бомбардирские рекорды лиги, дважды выигрывал с командой Кубок Гагарина. Но все это было в прошлом — сейчас форварду уже 39 лет, и за его плечами два не самых уверенных сезона. Уже вся лига знает, как играть против опытного, пусть и мастеровитого, игрока, который получал зарплату порядка 180 миллионов рублей за сезон.

Однако пришло время жесткого потолка зарплат, и тут возникла любопытная история. Если в похожей ситуации с Данисом Зариповым и «Ак Барсом» все в целом прошло мирно, и форвард в итоге выбил себе достойный контракт в 60 миллионов рублей за сезон, то у Мозякина с «Магниткой» получилось забавно. Сначала игрок демонстративно не шел на серьезное понижение зарплаты, и казалось, что его уход из клуба — уже решенный вопрос. Однако агент и игрок быстро поняли, что в КХЛ в нынешних условиях никакие прежние заслуги не работают, за почет и уважение никто не доплатит, а возраст уже не тот, чтобы гарантировать чудесную игру в предстоящем сезоне.

Сергей вернулся к переговорам с «Металлургом», однако руководство уральцев уже заявило, что теперь оно берет паузу, чтобы проанализировать, на каких условиях ему нужен Мозякин. Скорее всего, теперь хоккеист получит меньше первоначально предложенной суммы, и вряд ли кто-то осудит «Магнитку» за такой ход. Выбить 60 миллионов, как у Зарипова, для Мозякина теперь будет удачей. Хотя и меньше 50 миллионов ему вряд ли кто-то предложит.

Сергей вернулся к переговорам с «Металлургом», однако руководство уральцев уже заявило, что теперь оно берет паузу, чтобы проанализировать, на каких условиях ему нужен Мозякин. Фото metallurg.ru

Долгосрочные контракты тренеров

В последние годы в КХЛ становится все меньше случаев, когда главные тренеры заключают долгосрочные контракты. Клубы перестраховываются, и самым распространенным вариантом сейчас является подписание договора по схеме «1+1», то есть один год гарантированной работы и один — с пролонгацией в случае выполнения ряда пунктов контракта и желания со стороны клуба. Такое соглашение действует сейчас, например, у Дмитрия Квартальнова. Но пока что «Ак Барс» до сих пор официально не объявил о пролонгации, хотя понятно, что это лишь вопрос времени.

А вот некоторые тренеры, которые заключили контракты в это межсезонье, получают на руки долгосрочные предложения. Так произошло с Анваром Гатиятулиным в «Тракторе» и Андреем Скабелкой в «Локомотиве», которые подписали контракты на три года. Хотя у того же Скабелки в свое время было подобное соглашение в «Авангарде», однако он покинул клуб спустя полгода. Но сама тенденция, при которой команды КХЛ, не сговариваясь, хотят долгосрочных тренерских соглашений, радует.



СКА купил нового таланта российского хоккея за 400 тысяч рублей

Одним из главных событий после открытия трансферного окна 1 мая неожиданно стал переход 15-летнего игрока. Матвея Мичкова, лидера юниорской сборной России, уже сейчас называют новой суперзвездой российского хоккея. В свое время и Малкин, и Овечкин, и Ковальчук делали первые шаги в направлении к своему нынешнему статусу примерно в этом же возрасте, им уже в 14—15 лет выдавали огромные авансы, которые оставалось только реализовать.

Матвея Мичкова, лидера юниорской сборной России, уже сейчас называют новой суперзвездой российского хоккея. Фото fhr.ru

Мичков в последние годы играл в системе ярославского «Локомотива», хотя родился в Перми в 2004-м. Как раз летом того года на драфте НХЛ пошумели российские хоккеисты — под первым номером был выбран Александр Овечкин, под вторым — Евгений Малкин, 18-м ушел Александр Радулов, а, например, 23-м стал Энвер Лисин. Пойдет карьера Мичкова по пути Овечкина или Лисина, сказать пока трудно, но то, что КХЛ и ФХР обязаны как-то по-иному регламентировать переходы хоккеистов в столь юном возрасте, очевидно.

В марте этого года появились первые слухи о том, что Мичков может перебраться из Ярославля в Санкт-Петербург, а весной переход был оформлен официально. СКА заплатил за юниора жалкие 400 тысяч рублей — в полном соответствии с регламентом ФХР, где четко описываются компенсации за юниоров от 12 лет до выпускного возраста. Понятно, что в этом возрасте в первую очередь принимает решение не игрок, а его родители. Да и Питер с его уникальным «Хоккейным городом» выглядит предпочтительнее. Но если СКА начнет скупать всех талантливых юниоров страны за такие смешные деньги, ни к чему хорошему это не приведет. На данном этапе важно, что Мичков не уехал за океан, а остался в России. Но на длинной дистанции это может привести к тому, что КХЛ станет еще более монопольной лигой с низким уровнем конкурентоспособности и борьбы, в которой настоящим талантам не будет даже никакого смысла играть.



Брагин готовится сменить Кудашова

В апреле на тренерском трансферном рынке на первый план вышел «Салават Юлаев» с его рокировкой Цулыгина на Ламсу. Теперь все идет к тому, что в мае придет громкая новость из Санкт-Петербурга: главного тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова готовится сменить Валерий Брагин, многолетний наставник молодежной российской сборной. В этом году Валерия Николаевича включили в тренерский штаб питерского клуба, и уже тогда, что называется, запахло «жаренным». Вряд ли Кудашов будет держаться за свое место — он изначально был хорошим помощником, но со своим складом характера на расстрельной двойной должности главного тренера питерцев и сборной выглядел слишком мягкой фигурой.

Главного тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова готовится сменить Валерий Брагин, многолетний наставник молодежной российской сборной. Фото fhr.ru

СКА в последнее время занял довольно очевидную трансферную позицию — клубу нужны талантливые молодые игроки. Даже неважно, свои или чужие. Все это делается на перспективу — именитые легионеры уже не едут в КХЛ, а хорошие опытные хоккеисты из России либо играют в НХЛ, либо стремятся туда, либо будут занимать много места под зарплатным потолком. В составе СКА играет тройка Подколзин — Морозов — Марченко, которую прекрасно знает Брагин. Он уже давно зарекомендовал себя как лучший специалист в стране по работе с молодежью. С возрастными хоккеистами у него получалось намного хуже — были не очень плодотворные попытки самостоятельной работы в ЦСКА, «Спартаке» и подмосковном «Атланте». Сейчас ситуация меняется — в Питере ему придется работать в большинстве своем с молодыми игроками.

Гораздо любопытнее в этой ситуации, сменит ли Брагин Кудашова и на посту главного тренера сборной России. Пока что, по нынешнему календарю, ближайшее соревнование для национальной команды — это перенесенный на август этап Евротура. В последние годы все привыкли, что тренер СКА — это автоматически тренер сборной. Пока все идет к тому, что этот выбранный курс сохранится и в ситуации с Брагиным.

Еще один североамериканский топ-тренер в КХЛ

У нового главного тренера «Автомобилиста» из Екатеринбурга Билла Питерса не такой большой послужной список, как у наставника «Авангарда» Боба Хартли. Однако приезд специалиста такого уровня — важное явление для КХЛ. Если тот же Крейг Мактавиш приезжал в «Локомотив» в ранге своеобразного заокеанского неудачника, то с Питерсом ситуация чуть иная.

Он помогал Бэбкоку в «Детройте», самостоятельно тренировал сборную Канады и даже выигрывал с ней чемпионат мира, который проходил в 2016 году в России. Билл работал бы в НХЛ и сейчас, однако прошедшей осенью он стал жертвой американской моды на толерантность, оказавшись в центре скандала. Хоккеист Аким Алиу в своем «Твиттере» написал гневное послание в адрес наставника «Калгари», обвинив его в проявлении расизма в 2009 году. Откровения Алиу нашли отклик у других хоккеистов, ранее работавших с Питерсом, и «Калгари» не оставалось ничего иного, кроме как уволить наставника за «преступление» 10-летней давности.

Питрес помогал Бэбкоку в «Детройте», самостоятельно тренировал сборную Канады и даже выигрывал с ней чемпионат мира, который проходил в 2016 году в России. Фото nhl.ru

Не будь того скандала, тренер такого уровня ни за что бы не оказался в ближайшие годы в КХЛ. Просто сейчас 55-летний наставник с резюме «расиста» и «тирана» не сможет найти работу ни в одном клубе НХЛ, а завершать тренерскую карьеру Питерс явно не намерен. Поэтому он и рассмотрел предложение «Автомобилиста», подписав в результате двухлетний контракт. По некоторой информации, звездный воспитанник уральцев Павел Дацюк, который намерен играть и в следующем году, лично лоббировал кандидатуру Билла.

Новая порция россиян для НХЛ и АХЛ

В последние годы за океан из КХЛ стараются уехать не только лучшие из лучших. И на это никак не влияет введение потолка зарплат со следующего сезона, большинство из нынешних отъезжающих сделали бы это и так. Особняком можно поставить отъезд нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоту» и вратаря Ильи Сорокина в «Айлендерс» — эти хоккеисты просто обязаны закрепиться в НХЛ и приносить большую пользу своим клубам в будущем. В КХЛ им объективно делать уже нечего. Ждет варианта защитник Вячеслав Войнов, который уже покинул «Авангард», но еще может остаться в России, если в НХЛ не получит достойного предложения.

Но есть и большой десант тех, кто никаких гарантий за океаном иметь не будет. Александр Барабанов едет в 25 лет в «Торонто», Артем Зуб в 24 года — в «Оттаву», а Григорий Денисенко уже в 19 лет отправляется во «Флориду». Барабанову придется серьезно побороться за место в составе, а вот у Зуба и Денисенко в их командах будут неплохие шансы закрепиться сходу. Артем даже может поиграть в одной паре с соотечественником Никитой Зайцевым. Григорий, на первый взгляд, поспешил с подписанием контракта и переездом в НХЛ, однако в его новом клубе ему быстро помогут освоиться россияне Бобровский и Дадонов, а целеустремленность и габариты Денисенко оставляют ему хорошие шансы сразу проявить себя. Во «Флориду» уезжает и бывший защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев. В Уфе на него рассчитывали, однако во второй половине апреля он сообщил руководству башкирского клуба об уходе.

Александр Барабанов едет в 25 лет в «Торонто». Фото allhockey.ru

Михаил Григоренко променял большой контракт в ЦСКА на возвращение в НХЛ и подписал договор с «Коламбусом». Внук Зинэтулы Билялетдинова Александр Романов также решил не ждать и уезжает в «Монреаль», где на него рассчитывают. Из ЦСКА за океан могут перебраться еще порядка пяти хоккеистов, но официально об этом будет объявлено только после прояснения ситуации с доигровкой сезона в НХЛ. Из «Нефтехимика» в «Монреаль» отправляется 22-летний Арсен Хисамутдинов, который уже давно грезил мечтами об отъезде за океан. Но вряд ли ему сходу удастся заиграть в НХЛ, скорее всего, Арсена ждет продолжительное время в АХЛ. Довольно неожиданной была новость об отъезде за океан двух вратарей — Василия Демченко и Алексея Мельничука. Да что говорить, если даже Андрей Алтыбармакян едет из «Сочи» в систему «Чикаго».

Громкий обмен между «Спартаком» и «Авангардом»

В КХЛ не так много «чистых» трансферов, когда игрока меняют на игрока. Из последних громких переходов можно вспомнить обмен Кузьменко из ЦСКА на Калинина из СКА. Полтора года назад «Ак Барс» менял Александра Бурмистрова в «Салават Юлаев» на Вячеслава Основина, но получал в довесок еще хоккеистов из клубной системы уфимцев.

В это межсезонье состоялся обмен Сергея Широкова из «Авангарда» на Александра Хохлачева из «Спартака». На первый взгляд трансфер выглядит чуть ли не идеальным для нынешней КХЛ — в плюсе должны остаться оба клуба. 34-летний Широков стремился именно в «Спартак», главный тренер Олег Знарок прекрасно знает возможности хоккеиста. 26-летний Хохлачев — очень талантливый хоккеист, но, похоже, команда Знарка ему просто не подошла. У игрока довольно непростой характер, поэтому, вполне возможно, ему будет трудно и в «Авангарде» с Хартли. Но по чисто игровым характеристикам он будет иметь прекрасную возможность закрепиться в Балашихе и стать одним из новых лидеров клуба.

26-летний Хохлачев — очень талантливый хоккеист, но, похоже, команда Знарка ему просто не подошла. Фото spartakworld.ru

Умарк уехал, новых классных легионеров пока нет

С началом карантина подтвердился отъезд из КХЛ, возможно, лучшего легионера за всю историю лиги. Швед Линус Умарк покинул «Салават Юлаев» и теперь будет играть в Швейцарии. В первые годы КХЛ славилась именно громкими переходами в обратную сторону — из-за океана возвращались Александр Радулов и Илья Ковальчук. Приезд Яромира Ягра в 2008 году в Омск из НХЛ и его трехлетнее соглашение с «Авангардом» преподносилось как событие мирового масштаба, это было значимое усиление лиги в имиджевом плане. «Выиграть Кубок Гагарина скоро будет престижнее, чем выиграть Кубок Стэнли. КХЛ поднимет игру на новый уровень», — вещал Ягр каждый час в эфирах телеканалов и медиакубов всех арен страны.

Что мы видим сейчас? Легионеров звездного уровня практически не осталось, а новые ехать в Россию не спешат. Тот факт, что в лиге удается сохранить Хартикайнена, Яшкина, Азеведо, уже воспринимается как маленькая победа.