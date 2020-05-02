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Еду я на дачу: в Казани заработали садоводческие маршруты

07:00, 02.05.2020
Еду я на дачу: в Казани заработали садоводческие маршруты

Вырваться за пределы четырех уже поднадоевших за месяц самоизоляции стен на свои садовые и дачные участки, посадить овощи и фрукты, что станут серьезным подспорьем в нынешних экономических условиях, стремятся многие казанцы в майские праздники. С 30 апреля в городе возобновили работу шесть сезонно-садоводческих маршрутов. Автобусы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: до жилых массивов Станция Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». До сих пор действовало ограничение: на дачу можно было ездить не больше двух раз в неделю. Теперь разрешается выезжать до четырех раз в неделю. Работа сезонных маршрутов — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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