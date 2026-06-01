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Капремонт общежития №8 ветеринарной академии в Казани получил отказ госэкспертизы

20:12, 01.06.2026

Речь идет о корпусе по адресу улица Сибирский тракт, 35, к. 4

Капремонт общежития №8 ветеринарной академии в Казани получил отказ госэкспертизы
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани государственная экспертиза не одобрила капитальный ремонт общежития №8 Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (КГАВМ), которое находится по адресу улица Сибирский тракт, 35, к. 4.

Согласно данным на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ), результат экспертизы проектной документации оказался отрицательным. Заключение выдавало ООО «БулгарСтройкомплект».

скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, что другое учебное заведение города, КазГИК, ждет капитальный ремонт — только на проект потратят 50 млн рублей.

Наталья Жирнова

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