Капремонт общежития №8 ветеринарной академии в Казани получил отказ госэкспертизы
Речь идет о корпусе по адресу улица Сибирский тракт, 35, к. 4
В Казани государственная экспертиза не одобрила капитальный ремонт общежития №8 Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (КГАВМ), которое находится по адресу улица Сибирский тракт, 35, к. 4.
Согласно данным на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ), результат экспертизы проектной документации оказался отрицательным. Заключение выдавало ООО «БулгарСтройкомплект».
Напомним, что другое учебное заведение города, КазГИК, ждет капитальный ремонт — только на проект потратят 50 млн рублей.
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