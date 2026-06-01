Президент Филиппин посетит Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

На мероприятии он будет совместно с президентом России Владимиром Путиным председательствовать на форуме

В июне состоится визит президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего в Россию. Об этом сообщил посол Филиппин в России Игорь Байлен на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает РИА «Новости».

Глава Филиппин прибудет в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. На мероприятии он будет совместно с президентом России Владимиром Путиным председательствовать на форуме, сообщил Игорь Байлен.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что вопрос визита президента страны в Казань на саммит на данный момент прорабатывается.

Наталья Жирнова