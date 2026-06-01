Иран приостановил диалог с США из-за ударов Израиля по Ливану
Иран объявил о прекращении любых контактов с США в ответ на возобновление израильских военных операций в Ливане. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
По данным источника, причиной такого решения стало нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане. В сообщении подчеркивается, что до тех пор пока Израиль не выведет свои войска с оккупированных территорий и не прекратит операции в Газе, возобновление переговоров невозможно.
Кроме того, Иран рассматривает возможность полной блокады Ормузского пролива и дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. По оценке Тегерана, соглашение с США фактически провалилось на 95%. К тому же ранее Иран обвинил США в саботаже ближневосточных переговоров.
