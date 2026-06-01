Кравцов: первый день ЕГЭ‑2026 прошел без сбоев и утечек

1 июня школьники сдавали экзамены по истории, литературе и химии

Первый день основного периода Единого государственного экзамена в 2026 году, который стартовал 1 июня, прошел в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что экзамен по истории, литературе и химии состоялся организованно, а случаев утечки экзаменационных материалов зафиксировано не было.

— В 2026 году Единый государственный экзамен сдают почти 750 тысяч школьников, в том числе более 663 тысяч выпускников текущего года. Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран, — заявили в Минпросвещения РФ.

Наталья Жирнова