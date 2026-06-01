Трамп заявил, что убедил Израиль и «Хезболлах» прекратить стрельбу в Ливане

Ранее Иран объявил о прекращении любых контактов с США в ответ на возобновление израильских военных операций

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social сообщил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболлах».

По словам американского лидера, он провел продуктивные переговоры как с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так и с представителями «Хезболлах» через посредников высокого ранга. Ранее Иран объявил о прекращении любых контактов с США в ответ на возобновление израильских военных операций в Ливане.



Президент США также сообщил, что достигнуто соглашение о полном прекращении взаимных обстрелов. Согласно договоренности, ни израильские силы, ни представители «Хезболлах» не будут предпринимать агрессивные действия друг против друга.



Наталья Жирнова