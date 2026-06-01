Путин продлил полномочия детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой на пять лет

Согласно документу, указ вступает в силу с 27 октября 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, ее полномочия продлены сроком на пять лет.

Согласно документу, указ вступает в силу с 27 октября 2026 года.

Ранее Владимир Путин поручил создать рабочую группу по поддержке семей с детьми. Председателем новой структуры была назначена Львова-Белова.

Наталья Жирнова