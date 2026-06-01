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Путин продлил полномочия детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой на пять лет

20:46, 01.06.2026

Согласно документу, указ вступает в силу с 27 октября 2026 года

Путин продлил полномочия детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой на пять лет
Фото: скриншот с телеграм-канала Марии Львовой-Беловой

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, ее полномочия продлены сроком на пять лет.

Согласно документу, указ вступает в силу с 27 октября 2026 года.

Ранее Владимир Путин поручил создать рабочую группу по поддержке семей с детьми. Председателем новой структуры была назначена Львова-Белова.

Наталья Жирнова

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