В начале июня в Татарстане сохранятся осадки и грозы

При этом столбик термометра в ближайшие дни не поднимется выше 24 градусов тепла

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, сообщает Гидрометцентр республики.

2 июня ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Возможны грозы, порывы ветра до 15—18 м/с, а также град. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем — от +16 до +21. 3 июня дожди продолжатся, в основном на востоке республики. Местами возможны грозы. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем от +17 до +22.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

4 июня пройдут кратковременные дожди. Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днем — до +19 до +24. В конце недели, 5—6 июня, сохранится похожая погода: местами дожди и грозы. Температура существенно не изменится.

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Наталья Жирнова